Sự thật sau tuyên bố tuyển Việt Nam chỉ thắng “đội B” của Thái Lan

Trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Rajamangala vào tối 22/8, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Thái Lan. Tuy nhiên, sau trận đấu, nhiều quan điểm cho rằng đoàn quân HLV Kim Sang Sik chỉ đánh bại “đội B” của Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Theo trang Kirian Buriram, đội hình ra sân của Thái Lan trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vừa qua gồm 7 cầu thủ U23. Chính vì lẽ đó, nhiều cổ động viên xứ chùa vàng không phục chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, luận điểm của người hâm mộ Thái Lan giống như Indonesia. Sau khi đội bóng xứ vạn đảo thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, trung vệ Justin Hubner cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Cầu thủ này cho rằng Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) thiếu vắng 15 cầu thủ đang bận thi đấu ở châu Âu.

Lý do vì giải ASEAN Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, các CLB có quyền không nhả người. Điều đó khiến Thái Lan thiếu vắng khá nhiều cầu thủ tham dự giải đấu Đông Nam Á.

Có thể lấy ví dụ rõ nhất là trận đấu của Thái Lan với Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 3 năm nay. Đây là trận đấu có tính chất quyết định tấm vé tham dự cúp châu Á, “Voi chiến” triệu tập lực lượng mạnh nhất có thể.

Đội hình ra sân của Thái Lan trong ngày hôm đó gồm thủ môn Patiwat Khammai, các hậu vệ Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Suphanan Bureerat, Manuel Bihr, các tiền vệ Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan và Thanawat Suengchitthawon, các tiền đạo Anan Yodsangwal, Chanathip Songkrasin và Supachai Chaided. Trên băng ghế dự bị, Thái Lan còn có Supachok, Jude Soonsup-Bell (tiền đạo gốc Anh), Peeradol Chamratsamee, Ben Davis, Sarach Yooyen, Seksan Ratree…

Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột ở ASEAN Cup 2026 (Ảnh: AFC).

Có thể thấy, đội hình chính của Thái Lan chỉ còn Manuel Bihr đá chính ở ASEAN Cup. Còn lại, họ thiếu vắng gần như đội hình chính. Chanathip Songkrasin dù bước sang tuổi 33 nhưng vẫn khá dẻo dai và là mắt xích quan trọng trong khâu tấn công của Thái Lan. Tương tự, Theerathon Bunmathan là điểm tựa tinh thần rất tốt cho toàn đội. Còn Supachai Chaided là tiền đạo quan trọng trên hàng công của Thái Lan nhiều năm qua.

Đội hình của Thái Lan còn có hàng loạt cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Nicholas Mickelson, người khoác áo CLB Elversberg tại giải Bundesliga, Erawan Garnier chơi bóng ở Pháp cho Bastia, hai anh em Supachok, Suphanat đều thi đấu ở Nhật Bản. Hay tài năng trẻ mới nổi Teerapat Pruetong, đồng đội của Supachok ở Consadole Sapporo.

Theo định giá của Transfermarkt, giá trị đội hình của Thái Lan ra sân trước Turkmenistan vào khoảng 7,8 triệu euro. Trong khi đó, giá trị đội hình của “Voi chiến” tham dự ASEAN Cup là 5,48 triệu euro.

Nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa rằng ý nghĩa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam bị hạ thấp. Bởi ngay cả khi tung ra sân đội hình mạnh nhất, Thái Lan chưa chắc thay đổi tình hình trước “Những chiến binh sao vàng”.

Còn nhớ, ở ASEAN Cup 2024, Thái Lan cũng triệu tập đội hình tương đối mạnh, với tổng giá trị lên đến 7,35 triệu euro. Nổi bật là Supachok Sarachat, người được định giá tới 900.000 euro. Tuy nhiên, “Voi chiến” vẫn thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận chung kết với tổng tỷ số 3-5. Nên nhớ, đội hình trong tay HLV Kim Sang Sik khi ấy chỉ có một cầu thủ nhập tịch là Xuân Son. Thậm chí, tiền đạo gốc Brazil còn chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về.

Nói vậy để thấy rằng, mỗi trận đấu sẽ có giá trị khác nhau. Không thể cho rằng việc Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột là nguyên nhân khiến họ thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Sang tháng 9, hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đó là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nơi các đội sẽ được triệu tập lực lượng mạnh nhất. Khi đó, màn đọ sức của hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.