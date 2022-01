Vì sao bóng đá Trung Quốc ngày càng xuống dốc thảm hại?

Mới đây, đội tuyển Trung Quốc đã thất bại với tỷ số 0-2 trước Nhật Bản trong trận đấu mà họ thua kém đối thủ toàn diện. Điều này khiến cho cơ hội dự World Cup 2022 gần như bằng không với đội bóng ở đất nước tỷ dân.

Đội tuyển Trung Quốc ngày càng xuống dốc.

Phân tích về lý do bóng đá Trung Quốc xuống dốc thảm hại, chuyên gia Ju Yuyang cho rằng sự nóng vội, muốn thành công ngay lập tức đã khiến cho họ ngày càng xuống dốc.

Bình luận trên tờ Sohu, ông Ju Yuyang cho biết: "Tôi còn nhớ vào mùa Hè năm 2002, động thái của một cầu thủ Trung Quốc khiến tôi phải suy nghĩ. Cậu ấy nói rằng niềm đam mê bóng đá không nhiều.

Khi tham dự sân khấu lớn như World Cup, cậu ấy nhận ra rằng tại sao đội tuyển Brazil có thể ung dung chơi bóng mà vẫn có thể chiến thắng, còn Trung Quốc chạy hết sức theo quả bóng mà vẫn thất bại. Điều đó khiến cho cầu thủ này tắt dần đam mê.

Sau khi theo dõi trận đấu giữa Trung Quốc và Nhật Bản mới đây, tôi lại nhớ về cảm xúc của cầu thủ năm xưa nhưng thực tế là chúng ta không phải chạm trán với Brazil mà chỉ là Nhật Bản. Trận đấu này cũng khiến tôi hình dung cảm giác bất lực như thời điểm cách đây 20 năm. Điều gì đã xảy ra trong 20 năm qua. Tại sao trình độ của chúng tôi với Nhật Bản lại ngày càng xa tới vậy?

Trước đây, khi tổng kết về thất bại của đội tuyển Trung Quốc, chúng ta hay nói rằng đó là do vấn đề thể lực. Thế nhưng, Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng không quá vượt trội so với chúng ta, tại sao họ lại đạt tới trình độ cao tới vậy. Thậm chí, giờ đây, việc cầu thủ ở hai quốc gia này chơi bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là hết sức bình thường.

Chuyên gia Ju Yuyang cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quá nóng vội và muốn thành công ngay lập tức. Điều đó cản trở sự phát triển.

Vấn đề thể lực không thể lấy làm lý do bào chữa. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ Trung Quốc hiện tại cũng là sản phẩm của những lò đào tạo từ tiểu học. Thế nhưng, kết quả đào tạo cầu thủ trẻ của chúng ta rõ ràng có vấn đề. Ít nhất là tụt hậu quá xa so với Nhật Bản. Nên nhớ, năm 1998, việc chiến thắng trước Nhật Bản không phải là điều gì quá to tát.

Tại sao chúng ta không thiếu tiền, không thiếu người nhưng lại không tạo nên sự phát triển tốt? Quan điểm của tôi là những nhà làm bóng đá đã mắc phải điều tối kỵ, đó là sự nóng vội, muốn thành công ngay lập tức.

Hai điều này không nên xảy ra nếu muốn phát triển bóng đá mạnh, bền vững. Nếu không khắc phục được, chúng ta sẽ còn phải mất nhiều tiền, nhiều thời gian thì có thể vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi.

Về cơ bản, đội tuyển Trung Quốc đã không thể giành vé dự World Cup 2022. Nhưng tôi cho rằng bóng đá Trung Quốc sẽ chạm đáy trong tương lai khi lực lượng trẻ có vẻ như chưa sẵn sàng thay thế lứa hiện tại.

Tôi cho rằng đối thủ lớn nhất của bóng đá Trung Quốc là chính chúng ta. Chỉ khi tự cải thiện và có nước đi đúng đắn thì đội tuyển Trung Quốc mới có thể hy vọng vươn tầm như Nhật Bản hay Hàn Quốc".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đang hướng tới giành điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup.