Xem trực tiếp trận U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar ở đâu?

Chiều nay (4/6), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á gặp đối thủ U19 Myanmar. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với U19 Việt Nam trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng A với U19 Indonesia.

U19 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U19 Myanmar (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Đúng với kỳ vọng, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste ở trận mở màn giải U19 Đông Nam Á. Điều đó giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang có cùng 3 điểm và hiệu số +3 giống như chủ nhà U19 Indonesia.

Trong lượt trận mở màn, U19 Indonesia cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U19 Myanmar.

Theo quy định của giải đấu, ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á. Do đó, U19 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này để hy vọng giành vé đi tiếp với U19 Indonesia.

U19 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U19 Myanmar (Ảnh: VFF).

Dù giành trọn 3 điểm và có màn khởi đầu thuận lợi nhưng ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn đặt ra các yêu cầu cao nhằm giúp toàn đội phát huy tốt hơn khả năng của mình. Chính vì vậy, những nội dung tập luyện trong buổi chiều 3/6 chủ yếu hướng tới việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tuyến, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như tăng cường sự tập trung trong khâu tổ chức phòng ngự.

So với U19 Timor Leste, U19 Myanmar được đánh giá là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam.

Đội hình dự kiến U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

U19 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Lê Tấn Dũng, Hoàng Minh Hợi, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Duy Khang, Lê Văn Khánh, Nguyễn Đức Vũ, Trần Quốc Hòa, Hoàng Công Hậu.

U19 Myanmar: Sai Khant Min Nyo, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Khan Nyi, Sai Bo Bo Kyaw, Thaw Zin Ko, Kaung Khant Kyaw, Sai Zom Shang, Myo Khant Kyaw, Kyaw Thiha, Thura Min Thant.