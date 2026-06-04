U19 Việt Nam - U19 Myanmar (16h hôm nay): Nhiệm vụ phải thắng

*Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Myanmar trong khuôn khổ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, sẽ diễn ra lúc 16h hôm nay (4/6), trên sân vận động Bắc Sumatra (Indonesia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U19 Myanmar khởi đầu giải đấu năm nay không tốt, họ thua đội chủ nhà U19 Indonesia 0-3 trong ngày ra quân, khiến cho nguy cơ bị loại sớm hiển hiện trước mắt họ.

U19 Việt Nam quyết thắng trận thứ hai tại giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Trong những năm gần đây, khâu đào tạo trẻ của bóng đá Myanmar không tốt, điều đó dẫn đến việc các đội bóng trẻ của nền bóng đá này yếu dần theo năm tháng.

Trái ngược với các đội trẻ Myanmar, các đội trẻ của bóng đá Việt Nam ngày một mạnh lên, nhờ khâu đào tạo của chúng ta rất tốt trong khoảng 2 thập kỷ gần nhất. Nhờ khâu đào tạo trẻ tốt, chúng ta liên tục cho ra lò các lứa cầu thủ chất lượng, gần như thống trị Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đang cùng lúc giữ ngôi vô địch AFF Cup dành cho đội tuyển quốc gia, ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, vô địch SEA Games và vô địch U17 Đông Nam Á.

Nếu U19 Việt Nam giành ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2026, chúng ta sẽ tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá khu vực: Cùng lúc nắm giữ mọi danh hiệu chính thức của Đông Nam Á, cấp độ các đội tuyển.

Chất lượng cầu thủ trẻ Việt Nam được đánh giá cao hơn chất lượng cầu thủ trẻ Myanmar. Vấn đề còn lại chỉ là lối chơi.

U19 Việt Nam đủ thực lực đánh bại U19 Myanmar (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu đầu tiên tại giải năm nay, gặp U19 Timor Leste, U19 Việt Nam có khoảng thời gian bế tắc trước hàng thủ có chiều sâu của đối phương. Đấy là lý do mà chúng ta không ghi bàn từ phút thứ 2 (thời điểm mở tỷ số) cho đến phút 84 của trận đấu này.

Đây là điều mà đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) cần phải cải thiện trước trận đấu thứ 2 của mình tại giải, gặp U19 Myanmar.

Dù sao, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước vẫn có niềm tin rằng bước sang trận đấu thứ 2, lối chơi của toàn đội U19 Việt Nam sẽ nhuần nhuyễn hơn, gắn kết hơn, nhờ các cầu thủ có thêm thời gian để hiểu về nhau. Từ đó, chúng ta sẽ có thêm những pha bóng hay, xuyên thủng hàng phòng ngự của U19 Myanmar.

Một chi tiết khác U19 Việt Nam cần lưu ý, đó là lối chơi khá rắn truyền thống của bóng đá Myanmar. Để hạn chế lối đá rắn này, U19 Việt Nam cần thi đấu ít chạm, hiện đại, tránh những tình huống giữ bóng quá lâu một cách không cần thiết.

Nếu thi đấu đúng sức, tỉnh táo, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Yutaka Ikeuchi sẽ đánh bại U19 Myanmar, qua đó nuôi tiếp hy vọng vào bán kết.

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 2-0.