Vẻ đẹp và ý chí đầy ngưỡng mộ của nữ vận động viên khiếm thị 17 tuổi

Pagonis đi thi quốc tế lần đầu tiên tại Melbourne, Australia vào tháng 2 năm 2020. Cô gái trẻ nhanh chóng gây chú ý khi giành huy chương vàng ở nội dung bơi 400 m tự do và 200 m hỗn hợp. Cô cũng về thứ tư ở nội dung bơi 50 m tự do và thứ năm ở nội dung 200 m tự do.