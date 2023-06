VĐV Dân trí xuất sắc đoạt giải tại Press Marathon 2023

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm (1925-2023), và hướng tới kỷ niệm tròn 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 25/6, giải chạy Press Marathon 2023 đã diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội). Đây là năm thứ 2 Press Marathon được Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức.

Giải chạy có các cự ly 5km, 10km và đặc biệt, ban tổ chức đã xây dựng cung đường 21,6km mang ý nghĩa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Press Marathon 2023, nhà báo Lê Bảo Trung (báo Dân trí), Trưởng Ban tổ chức, cho biết trong năm thứ 2 được tổ chức, giải chạy thu hút 500 vận động viên tham gia, phần lớn là các phóng viên, nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí, truyền thông tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Giải chạy nhằm mục đích vinh danh nghề báo, lan tỏa tinh thần thể thao cộng đồng, nâng cao sức khỏe và lối sống lành mạnh cho các nhà báo, phóng viên nói riêng và cộng đồng nói chung.

Ngay từ 4h sáng, trời mưa nặng hạt, nhưng các chân chạy vẫn tham gia với tinh thần thi đấu nghiêm túc, nỗ lực.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp chị Lưu Hiệp (báo Công an Nhân dân) tham gia Press Marathon. Chị cho biết dù trời mưa tầm tã, nhưng gần như tất cả vận động viên báo chí đã đăng ký tham gia đều có mặt tại Công viên Yên Sở.

"Press Marathon đã tạo ra một sân chơi rất vui, lành mạnh cho anh chị em báo chí. Mưa, mặc mưa, những vận động viên vẫn chạy hết mình, ai cũng vui, đặc biệt là cảm giác chạy dưới mưa, như được trở lại tuổi thơ tắm mưa mỗi khi hè về. Sau mùa thứ 2, ai cũng hào hứng chờ đón và hẹn nhau những mùa tiếp theo", chị Hiệp chia sẻ.

Anh Tuấn Anh (bên trái), tạp chí Zingnews.vn, cho biết so với năm ngoái, giải chạy được tổ chức tốt hơn. Dù lượng vận động viên tăng lên nhiều nhưng các khâu hỗ trợ thông tin, hình ảnh vẫn rất đầy đủ. Thời gian chạy có mưa nặng hạt, theo anh Tuấn Anh, điều này giúp các vận động viên thoải mái, đỡ mất thể lực hơn so với cái nóng mùa hè. "Với quy mô tổ chức khoảng 500 người, giải chạy cũng là nơi người làm báo, bạn bè trong giới truyền thông có thể gặp gỡ và giao lưu", anh Tuấn Anh nói.

Trên đường chạy, ban tổ chức sắp xếp nhiều điểm tiếp nước điện giải, nước lọc, hoa quả tiếp sức cho các vận động viên.

Anh Đinh Văn Nam, báo Dân trí, đánh giá giải chạy năm nay tăng cả về chất và lượng, sự chuyên nghiệp thể hiện từ khâu đăng ký, làm thủ tục, phát áo bib cho tới ngày chạy. Xét riêng về đường chạy, việc chạy trong khuôn viên công viên đảm bảo đường chạy an toàn, chỉ có một số đoạn hơi hẹp do phải chạy quay đầu. Tuy nhiên, anh Nam lại cho rằng do trời mưa khá lớn, nên một số hoạt động của giải bị "giảm nhiệt" nhẹ.

Các vận động viên hào hứng tạo dáng khi gặp ống kính máy ảnh. Bên cạnh việc cải thiện sức bền, tăng cường sức khỏe, chạy bộ giúp đội ngũ phóng viên, nhà báo có thêm năng lượng để tiếp tục cống hiến trong công việc.

Chị Hà Trang, báo Dân trí, ngay trong lần đầu tiên tham gia Press Marathon đã giành vị trí thứ ba tại cự ly 5km dành cho nữ. Theo chị Trang, dù trời mưa nhưng các vận động viên đều rất nỗ lực, không khí rất tuyệt vời. "Bản thân tôi rất vui vì đã vượt qua được giới hạn bản thân. Press Marathon là một sân chơi rất ý nghĩa và thiết thực đối với các anh chị em báo chí, biên tập viên. Chúng tôi đã có một buổi sáng trải nghiệm chạy dưới mưa rất tuyệt vời, hy vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích như thế này hơn nữa", chị chia sẻ sau khi lên bục nhận giải.

Từng tham gia giải chạy Press Marathon mùa đầu tiên vào năm ngoái, nhà báo Dy Khoa, trang tin Soha.vn tại TPHCM, ấn tượng mạnh với ý tưởng về một giải chạy được tổ chức chuyên nghiệp dành cho những người làm báo chí, truyền thông. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp anh Khoa bay từ TPHCM ra Hà Nội để tham gia giải chạy.

"Tiếp tục đăng ký và tham gia giải năm nay, tôi bị thuyết phục bởi sự đầu tư kỹ lưỡng hơn, chuẩn chỉnh hơn. Press Marathon thật sự không khác gì so với các giải chuyên nghiệp đang được cộng đồng chạy yêu mến. Giải chạy là cơ hội để các đồng nghiệp trong lĩnh vực báo chí, truyền thông gặp gỡ, kết nối, từ đó tạo nên một cộng đồng báo chí - doanh nghiệp khăng khít", anh Khoa nói.

Các vận động viên rạng rỡ khi về đích và nhận về những tấm huy chương.