Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC thắng đậm SL Nghệ An

HLV Hoàng Văn Phúc có được chiến thắng đầu tiên cùng Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở vòng đấu trước, Hà Nội FC đã để thua cay đắng trước Nam Định với tỷ số 1-2 khiến màn ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc thay cho người tiền nhiệm Lê Đức Tuấn ở đội bóng thủ đô không mấy suôn sẻ.

Tuy nhiên với việc SL Nghệ An đang lận đận ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League giúp đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc dễ dàng làm chủ thế trận ngay từ đầu.

Văn Quyết mở tỷ số cho Hà Nội FC ở phút 25 sau pha dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 25, Văn Quyết cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán hạ gục thủ thành Văn Việt để mở tỷ số cho đội nhà.

Hai phút sau, Văn Quyết cũng có pha chọc khe tinh tế để Floro thoát xuống dứt điểm nhưng bóng lại đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Phút 40, cũng chính Floro đệm bóng trong vòng cấm ở tư thế thuận lợi nhưng tiếp tục thiếu chính xác một cách khó hiểu. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

SL Nghệ An lép vế về thế trận (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về phía đội chủ nhà. Phút 55, Floro tiếp tục vô duyên khi pha dứt điểm của anh đã đánh bại được thủ thành Văn Việt nhưng vẫn bị hậu vệ của SL Nghệ An kịp thời lui về cản phá.

3 phút sau, đội khách SL Nghệ An bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số khi cú đánh đầu rất căng của tiền đạo Zanarcho trong vòng cấm vẫn bị thủ thành Văn Hoàng bay người cản phá một cách khó tin.

Văn Quyết lập cú đúp cho riêng mình ở phút 68 sau sai lầm của hàng thủ SL Nghệ An (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 68, hàng phòng ngự của SL Nghệ An mắc lỗi để Văn Quyết có bóng trước vòng cấm rồi tâng bóng qua đầu thủ thành Văn Việt và giúp Hà Nội FC dẫn trước 2 bàn.

Phút 72, SL Nghệ An thiếu may mắn khi pha dứt điểm của Long Vũ đưa bóng đập trúng xà ngang đi ra ngoài. Tuy nhiên ở phút 85, tới lượt khung gỗ cứu nguy cho SL Nghệ An sau pha xử lý rồi đặt lòng của Hai Long ở cự ly gần.

Pha xử lý bóng của Hai Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu được định đoạt ở phút 86 khi tiền vệ Hùng Dũng chuyền thuận lợi cho Joao Pedro khống chế một nhịp rồi kết thúc chân trái tung lưới đội khách, ấn định tỷ số 3-0.

Joao Pedro ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2024-25 với 20 điểm sau 13 vòng đấu và chỉ còn kém ngôi đầu của Nam Định 4 điểm. Trong khi đó SL Nghệ An tiếp tục ở vị trí áp chót với 9 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 2 điểm.