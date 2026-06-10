U19 Việt Nam bị loại, xác định các cặp đấu bán kết U19 Đông Nam Á 2026

Lịch thi đấu bán kết U19 Đông Nam Á 2026 16h00 ngày 11/6: U19 Thái Lan - U19 Campuchia 20h15 ngày 11/6: U19 Indonesia - U19 Australia

Với việc U19 Campuchia hòa 2-2 với U19 Australia tối 9/6, cả 2 đội Australia và Campuchia cùng vào bán kết. U19 Australia vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng C, còn U19 Campuchia đứng nhì bảng C, họ vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Australia và U19 Campuchia cùng vào bán kết (Ảnh: ASEAN Football).

Cũng sau trận đấu giữa U19 Australia và Campuchia, giải U19 Đông Nam Á 2026 đã xác định xong các cặp đấu bán kết.

Theo đó, đội chủ nhà U19 Indonesia sẽ đối đầu với U19 Australia. Đây được đánh giá là cặp bán kết rất căng thẳng, giữa hai đội có chất lượng tương đương nhau.

U19 Thái Lan vào bán kết gặp U19 Campuchia (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Campuchia. So với cặp bán kết ở trên, trận đấu giữa đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng và đội bóng trẻ xứ sở chùa tháp có phần chênh lệch. U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn so với U19 Campuchia.

Các trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 11/6. Các đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết, còn hai đội thua ở bán kết gặp nhau ở trận tranh hạng 3. Các trận chung kết và tranh hạng 3 của giải đấu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 13/6.

Các trận bán kết, chung kết và tranh hạng 3 của giải U19 Đông Nam Á 2026 đều diễn ra trên sân Bắc Sumatra, tại Deli Serdang (Indonesia).