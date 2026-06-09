U19 Việt Nam rộng cửa đi tiếp, chờ kết quả U19 Australia - U19 Campuchia

Trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào 20h tối nay (9/6). Nếu U19 Australia thắng, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2026. Nếu U19 Australia hòa hoặc thua U19 Campuchia, U19 Việt Nam sẽ bị loại.

Trong lượt trận cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á vào tối 8/6, U19 Thái Lan đã không “bắt tay” U19 Malaysia như dự đoán. Thay vào đó, hai đội đã trình diễn trận cầu mãn nhãn, với màn rượt đuổi tỷ số.

U19 Việt Nam rộng cửa giành vé đi tiếp ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: AFF).

Cuối cùng, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U19 Malaysia. Với kết quả này, “Voi chiến” đã giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng khi có 9 điểm. U19 Malaysia bị loại dù xếp nhì bảng B với 6 điểm.

Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U19 Malaysia chắc chắn xếp dưới U19 Việt Nam khi có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+2 và +4). “Những chiến binh sao vàng” sẽ chờ đợi trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia vào tối nay (9/6) để biết được có giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất hay không. Đây là “cửa ải” cuối cùng với đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi.

Nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên, U19 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Điều đáng nói, khi ấy, đối thủ của U19 Việt Nam chính là U19 Thái Lan.

Theo dự đoán của siêu máy tính Be Soccer, U19 Australia có khả năng rất cao sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này với 82,9% cơ hội chiến thắng. Khả năng U19 Campuchia giành 3 điểm chỉ là 5,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 11,6%.

U19 Australia được kỳ vọng giành chiến thắng trước U19 Campuchia (Ảnh: AFF).

Những con số này mang tới tín hiệu tích cực cho U19 Việt Nam. Rõ ràng, U19 Australia ở đẳng cấp khác so với U19 Campuchia. Ngay cả khi trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì đó cũng là bất ngờ rất lớn.

Sau thất bại đáng tiếc trước U19 Indonesia, U19 Việt Nam rất muốn “sửa sai” ở vòng bán kết. Nếu đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi gặp U19 Thái Lan (trong trường hợp đi tiếp), đó sẽ là trận đấu rất đáng để chờ đợi.

Trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào lúc 20h hôm nay.