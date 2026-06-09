CĐV Đông Nam Á khen U19 Thái Lan chơi đẹp, cứu nguy cho U19 Việt Nam

Trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào 20h tối nay (9/6). Nếu U19 Australia thắng, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2026. Nếu U19 Australia hòa hoặc thua U19 Campuchia, U19 Việt Nam sẽ bị loại.

"Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã chơi bóng với tinh thần thể thao cao thượng, đó là bóng đá đẹp. Các cầu thủ Malaysia cũng không phải quá buồn, thực tế các bạn là đội bóng chất lượng tốt và xứng đáng đi tiếp.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan nếu cứ chơi với tinh thần như thế này thì bóng đá Thái Lan sẽ tiến xa trong tương lai", tài khoản Đặng Tài Cường đến từ Việt Nam bình luận trên trang Asean Football ca ngợi màn trình diễn cống hiến của đội tuyển U19 Thái Lan khi đánh bại U19 Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối 8/6.

U19 Thái Lan thắng nghẹt thở trước U19 Malaysia (Ảnh: Changsuek).

Trước đó, nhiều CĐV Việt Nam lo ngại một kịch bản hòa diễn ra giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia, đồng nghĩa "Rồng vàng" sẽ chính thức chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên U19 Thái Lan đã chơi đầy cống hiến khi đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 3-2, đồng nghĩa đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sáng cửa vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U19 Malaysia chắc chắn xếp dưới U19 Việt Nam khi có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+2 và +4). “Những chiến binh sao vàng” sẽ chờ đợi trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia vào tối nay (9/6) để biết được có giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất hay không. Đây là “cửa ải” cuối cùng với đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi.

Nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên, U19 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Điều đáng nói, khi ấy, đối thủ của U19 Việt Nam chính là U19 Thái Lan.

Chính vì vậy nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi U19 Thái Lan sau chiến thắng kịch tính trước U19 Malaysia.

"Đội tuyển Thái Lan đang cho Việt Nam cơ hội chuộc lỗi. Giải đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn từ vòng bán kết", tài khoản Jam Ji đến từ Indonesia bình luận.

"Phải thừa nhận Thái Lan có chiến thắng thuyết phục và giúp Việt Nam tiến vào vòng bán kết. Tạm biệt các cầu thủ trẻ Malaysia của tôi, các bạn đã chiến đấu rất mạnh mẽ. Tiếp tục cố gắng cho các giải đấu tiếp theo", tài khoản Ratu Tger đến từ Malaysia bày tỏ.

U19 Việt Nam ngóng chờ kết quả trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào tối nay (9/6) để hy vọng giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

"Thái Lan hy vọng sẽ gặp U19 Việt Nam ở vòng bán kết. Dù kết quả thế nào thì chúng ta là bạn bè. Trận đấu sẽ rất hấp dẫn, như những gì cả hai chúng ta từng thể hiện ở giải Đông Nam Á", tài khoản Chatchawin Jandaeng đến từ Thái Lan khẳng định.

"Cảm ơn đội U19 Thái Lan. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ rằng các bạn sẽ chơi để cầm hòa. Nhưng các bạn đã thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời", tài khoản Ngô Quý Nhâm đến từ Việt Nam bình luận trên báo Dân trí.

"Những người bạn tốt đến từ Thái Lan, đã đến lúc chúng ta thành lập một liên minh chống lại U19 Indonesia. Người hâm mộ Việt Nam cảm ơn bạn", tài khoản Dương Vũ đến từ Việt Nam nhấn mạnh thêm.

"Chưa bao giờ tôi lại yêu Thái Lan như bây giờ. Thái Lan thật tuyệt vời. Có tới 70% cơ hội đi tiếp cho U19 Việt Nam sau chiến thắng của các bạn", tài khoản Khoa Nguyễn nói thêm.