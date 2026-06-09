Báo Đông Nam Á: "Số phận U19 Việt Nam được quyết định bởi U19 Australia"

Trước trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia vào 20h tối nay, về lý thuyết, cả ba đội tuyển U19 Australia, U19 Campuchia và U19 Việt Nam đều có cơ hội để vào bán kết.

Nếu U19 Australia thắng Campuchia, U19 Australia nhất bảng C, họ vào bán kết. U19 Việt Nam cũng vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam (áo trắng) hồi hộp chờ vé vào bán kết (Ảnh: CNN Indonesia).

Nếu U19 Australia hòa Campuchia, hai đội bóng này cùng vào bán kết, U19 Việt Nam bị loại. Nếu U19 Australia thua U19 Campuchia với cách biệt không quá 7 bàn, đội bóng trẻ xứ sở chùa tháp vào bán kết với tư cách đầu bảng C, U19 Australia vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U19 Việt Nam bị loại.

Trước giờ bóng lăn, trang CNN Indonesia viết: “Với hiệu số bàn thắng bại của U19 Australia hiện là +10, còn hiệu số bàn thắng bại của U19 Việt Nam là +4, U19 Australia dù có thua Campuchia, cũng sẽ tự động vào bán kết, với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Miễn là U19 Australia đừng thua U19 Campuchia quá 7 bàn cách biệt”.

“Đội tuyển U19 Việt Nam đang cần sự hỗ trợ từ thái độ thi đấu của U19 Australia. Trước đó, U19 Việt Nam thua U19 Indonesia 1-2. Chính vì thế, số phận của U19 Việt Nam bị định đoạt bởi các đội bóng khác.

U19 Việt Nam đã vượt qua thử thách đầu tiên, nhờ U19 Thái Lan thắng Malaysia 3-2 vào hôm qua tại bảng B. Đội nhì bảng B là Malaysia đã xếp dưới U19 Việt Nam, trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất”, CNN Indonesia.

U19 Việt Nam đã mất quyền tự quyết vé vào bán kết (Ảnh: CNN Indonesia).

Dù vậy, việc U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để U19 Việt Nam vào bán kết phải là U19 Australia thắng U19 Campuchia ở bảng C.

CNN Indonesia phân tích: “Hiện tại, U19 Việt Nam chỉ còn chờ thêm kết quả của một trận đấu nữa, để biết được số phận của mình tại giải U19 Đông Nam Á 2026”.

“Nếu U19 Australia thắng Campuchia trong trận đấu diễn ra tối nay, U19 Việt Nam sẽ tự động vào bán kết. Nếu lọt vào bán kết, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với đội đầu bảng B là U19 Thái Lan”, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Sau khi kết thúc các trận đấu ở bảng B, U19 Thái Lan giành được ngôi đầu bảng cùng suất vào bán kết rất ấn tượng”.

“U19 Malaysia đứng thứ 2 tại bảng B, nhưng họ bị loại khá đau đớn. U19 Malaysia có cùng điểm số với U19 Việt Nam, nhưng Malaysia kém đội tuyển U19 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại, khi so sánh giữa các đội nhì bảng với nhau”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.