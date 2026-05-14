U17 Việt Nam giành vé dự World Cup: Dấu ấn HLV Roland và đào tạo trẻ

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Hệ thống đào tạo trẻ chất lượng của bóng đá Việt Nam

Tấm vé dự World Cup của U17 Việt Nam là thành quả chung của nhiều lò đào tạo trẻ như PVF, Viettel, Sông Lam Nghệ An hay CLB Hà Nội. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào cấu trúc đội bóng của HLV Cristiano Roland, dấu ấn của hệ thống đào tạo trẻ CLB Hà Nội hiện diện rất rõ.

Trong danh sách U17 Việt Nam, CLB Hà Nội đóng góp tới 6 cầu thủ, nhiều nhất đội tuyển, ngang với PVF. Đó là thủ môn Chu Bá Huấn, các hậu vệ Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương và tiền đạo Trần Mạnh Quân. Viettel có 4 cầu thủ, trong khi các trung tâm khác đóng góp ít hơn.

Cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng tấm vé dự World Cup U17 sau trận thắng U17 UAE tối 13/5 (Ảnh: VFF).

Ở trận quyết định thắng UAE 3-2 để giành vé đi World Cup, CLB Hà Nội có tới 4 cầu thủ ra sân gồm Nguyễn Lực, Quý Vương, Hoàng Việt và Mạnh Quân. Riêng Nguyễn Lực đã ghi bàn từ cú sút phạt đẳng cấp giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1 và đây có thể nói đó là bàn thắng bản lề giúp U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 UAE 3-2.

Dấu ấn của Nguyễn Lực trong trận này càng rõ hơn khi khởi xướng đường chuyền tạo nên pha phối hợp đẹp mắt giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1. Điều đó cho thấy đây không còn là sự hiện diện mang tính quân số, mà là những mắt xích thực sự quan trọng trong hệ thống vận hành của đội tuyển.

Nhưng đóng góp của CLB Hà Nội không chỉ nằm ở cầu thủ. Điều ít được nhắc đến hơn là việc CLB Hà Nội và ông bầu Đỗ Quang Hiển đã âm thầm tạo điều kiện để ban huấn luyện U17 Việt Nam có thể tập trung toàn lực cho đội tuyển trong suốt hành trình kéo dài nhiều tháng.

Đội hình U17 Việt Nam năm nay có sự hiện diện của cầu thủ CLB Hà Nội (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland cùng hai trợ lý Nguyễn Đại Đồng và Lê Sỹ Phương đều thuộc hệ thống đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Trong suốt hai năm qua, mỗi đợt tập trung đội tuyển kéo dài hàng tháng khiến công việc ở trung tâm đào tạo trẻ bị gián đoạn đáng kể. HLV Roland và Nguyễn Đại Đồng thậm chí đang trực tiếp phụ trách lứa U19 CLB Hà Nội.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, CLB vẫn phải trả lương đầy đủ cho các HLV khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Nhưng trên thực tế, với một HLV ngoại có mức lương cao như Cristiano Roland, cộng thêm thời gian tập trung kéo dài liên tục suốt hai năm, đây vẫn là một khoản đầu tư không nhỏ của CLB Hà Nội.

Thành công của U17 Việt Nam lần này vì thế không chỉ là câu chuyện của HLV Cristiano Roland, mà còn phản ánh cách lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội chấp nhận đặt lợi ích dài hạn của bóng đá Việt Nam lên trên lợi ích trước mắt của CLB.

HLV Cristiano Roland xây dựng đội ngũ U17 Việt Nam đầy bản lĩnh (Ảnh: VFF).

CLB Hà Nội không chỉ dừng ở đào tạo cầu thủ trẻ, họ đang xây dựng một hệ sinh thái bóng đá với tư duy dài hạn: đào tạo cầu thủ, phát triển HLV, tạo bản sắc và giữ con người gắn bó lâu dài với CLB. Những cột mốc gần đây của Nguyễn Văn Quyết hay Đỗ Hùng Dũng phản ánh rất rõ tư duy đó.

Bản lĩnh và sự am hiểu bóng đá trẻ của HLV Cristiano Roland

HLV Cristiano Roland không tạo ra một đội bóng mạnh chỉ trong vài tháng. Ông đi lên từ chính hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội dẫn dắt các lứa trẻ trước khi được trao cơ hội ở đội tuyển U17 Việt Nam. Điều quan trọng là ông và các cầu thủ được đào tạo trong cùng một “ngôn ngữ bóng đá”.

Vì thế, khi lên đội tuyển, thời gian xây dựng lối chơi được rút ngắn đáng kể. Đó là lý do U17 Việt Nam dưới thời Roland có thể chơi pressing (gây áp lực) đồng bộ, giữ cự ly đội hình tốt, không hoảng loạn khi bị dẫn bàn và duy trì cấu trúc chiến thuật ổn định trước các đối thủ mạnh hơn về thể chất.

Những điều ấy không thể hình thành chỉ sau vài đợt tập trung ngắn ngày. Nó là kết quả của một quá trình đào tạo đồng bộ kéo dài nhiều năm. Tấm vé World Cup của đội U17 Việt Nam là thành quả của nhiều lò đào tạo, nhiều CLB và cả một thế hệ cầu thủ tài năng. Nhưng phía sau ánh đèn sân cỏ, đóng góp âm thầm của CLB Hà Nội xứng đáng được nhìn nhận như một phần quan trọng của hành trình ấy.

Ông bầu Đỗ Quang Hiển có nhiều dấu ấn trong thành công của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Hà Nội FC).

Từ việc đào tạo cầu thủ, phát triển HLV, xây dựng văn hóa CLB cho đến tạo điều kiện để đội tuyển quốc gia hoạt động hiệu quả, CLB Hà Nội đang cho thấy một cách làm bóng đá có chiều sâu và tính kế thừa. Và lần này, tấm vé World Cup của U17 Việt Nam chính là thành quả xứng đáng cho một cách làm bóng đá đó.