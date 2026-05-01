U17 nữ Việt Nam hoà kịch tính Thái Lan ở giải châu Á

U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan được đánh giá là hai ứng cử viên cho suất nhì ở bảng A tại vòng chung kết (VCK) U17 nữ châu Á 2026 khi chủ nhà Trung Quốc có đẳng cấp cao hơn hẳn. Vì thế, cả hai đội nhập cuộc rất quyết tâm trong trận ra quân diễn ra vào chiều 1/5 (giờ Việt Nam).

Tuyển nữ U17 Việt Nam (áo đỏ) tạo ra thế trận "ăn miếng trả miếng" với Thái Lan ngay từ đầu trận (Ảnh: VFF).

Trong khoảng thời gian đầu, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi cả hai cùng chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, U17 nữ Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ cao, trong khi nhận thấy những khoảng trống bên cánh phải của U17 nữ Việt Nam nên đã tập trung dồn bóng ở khu vực này để tạo nên sự khác biệt về tỷ số.

Sau một số pha hãm thành đánh vào cánh phải của U17 nữ Việt Nam, đội bóng nữ xứ Chùa vàng đã có bàn thắng. Phút 27, Aunchidtha Homtago tổ chức pha tấn công nhanh, sắc sảo khiến hậu vệ U17 nữ Việt Nam không theo kịp rồi chuyền bóng để Miricah tung cú sút vào góc cao, mở tỷ số của trận đấu.

U17 nữ Việt Nam ăn mừng bàn gỡ hoà trước Thái Lan (Ảnh: VFF).

Bàn thua buộc U17 nữ Việt Nam phải đẩy cao tốc độ của trận đấu. Các học trò của ông Okiyama Masahiko phối hợp các miếng đánh biên và trung lộ khá ấn tượng.

Một trong những tình huống hãm thành ấy đã buộc Suracha Tanawat phạm lỗi với Minh Ánh ngay vạch 16m50 qua đó, giúp cho U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Từ chấm đá phạt, Thu Phương tung cú cứa lòng vào góc cao rất đẹp mắt, ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà ở phút 35.

San bằng tỷ số rất đẹp mắt nhưng niềm vui của U17 nữ Việt Nam kéo dài không được bao lâu, bởi trong một pha lên bóng tương tự cũng bằng một pha dốc bóng ở cánh trái rồi căng vào trong, U17 nữ Thái Lan đã có bàn thắng dẫn điểm trở lại ở phút 37.

U17 nữ Việt Nam đã có trận hoà kịch tính trước U17 nữ Thái Lan ở trận ra quân giải châu Á (Ảnh: VFF).

Những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp giúp cho hệ thống phòng ngự của U17 nữ Việt Nam an toàn hơn trong hiệp 2. Hàng tiền vệ của đội nhà chơi quyết liệt, mạnh mẽ và chính xác hơn nên giúp cho các học trò của ông Okiyama Masahiko nắm thế chủ động hơn, kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn.

Tuy vậy, U17 nữ Thái Lan cho thấy bản lĩnh khi phải đối mặt với sức ép. Lối chơi quyết liệt, tranh chấp bóng mạnh mẽ của đội bóng nữ xứ Chùa vàng giúp cho họ bảo toàn cho cầu môn của đội nhà.

Đó là lý do dù U17 nữ Việt Nam tích cực tấn công nhưng các cơ hội ăn bàn rõ ràng là không nhiều. Trong hiệp 2 này, các học trò của ông OkiyamaMasahiko cũng được hưởng một số tình huống đá phạt cố định khá thuận lợi nhưng không thể tận dụng. Đơn cử như ở phút 84, Ngọc Ánh tung cú đá phạt ở khoảng cách 20m nhưng đưa bóng đi thẳng vị trí thủ môn Pimlapat.

Tưởng như U17 nữ Việt Nam phải chấp nhận cảnh trắng tay thì trong nỗ lực ở phút bù giờ, Ngọc Ánh dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong để cầu thủ vừa vào sân trước đó 3 phút là Thanh Lâm tung cú đệm bóng cận thành, làm cháy lưới U17 nữ Thái Lan, ấn định tỷ số hòa nghẹt thở 2-2.

Đội hình thi đấu

U17 Thái Lan: Pimlapat, Arisa, Bunyaphon (Monthida Numnuan, 76’), Suracha, Pattaramon, Thidawan, Kurisara (Nattatida Tirapalika, 80’), Kawinthida, Warittha, Warittha, Miricak (Prawnapa Wisadcha, 59’).

U17 Việt Nam: Cẩm My, Yến Linh (Phương Thảo, 68’), Linh Chi, Trần Thị An, Yến Nhi, Thu Phương (Hà Vi, 68’), Minh Ánh, Ngọc Ánh, Hải Yến (Thanh Lâm, 89’), Hồng Thái, Anh Thư (Hoàng Thị Giang, 90+4’).