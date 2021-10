Tuyển Trung Quốc có thực sự đáng sợ với tuyển Việt Nam?

Dân trí Sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Nếu thi đấu đúng sức, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng giành điểm trước đối thủ này.

* Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 8/10 ở sân Sharjah.

Cả đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đều thất bại trong hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thế nhưng, rõ ràng, màn trình diễn của hai đội bóng là khác nhau.

Ai Kesen là cầu thủ nhập tịch đáng sợ nhất hàng công đội tuyển Trung Quốc.

Trong khi đội tuyển Việt Nam đã gây ra khó khăn nhất định cho hai đội bóng mạnh là Australia và Saudi Arabia thì đội tuyển Trung Quốc lại thi đấu rất thất vọng khi gặp Australia và Nhật Bản. Họ gần như chỉ biết chịu trận và không tạo ra bất kỳ đợt tấn công nguy hiểm nào. Trong hai trận đấu vừa qua, đoàn quân của HLV Li Tie chưa có được bàn thắng nào và chỉ có một cú sút trúng đích.

Khác với hai trận đấu với Australia và Nhật Bản, ở trận gặp Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc không giấu giếm ý đồ tấn công, với tâm thế của đội bóng mạnh hơn. Tuy nhiên, điều này có thực sự đáng sợ với đội tuyển Việt Nam?

Có một thực tế không ai có thể phủ nhận, ngoài Wu Lei, chất lượng của các cầu thủ Trung Quốc không cao. Sức mạnh của họ dựa chủ yếu vào các cầu thủ nhập tịch (bắt đầu với chính sách này dưới thời HLV Lippi).

Ai Kesen (tên thật là Elkeson) là hạt nhân của nhập tịch đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc. Tới nay, cầu thủ này luôn có chỗ đứng trên hàng công của đội bóng (tới mức Wu Lei phải dạt cánh). Đây là cầu thủ sở hữu chiều cao tới 1,80 mét. Với chiều cao này, anh có thể tạo ra lợi thế trong những pha tranh chấp bóng bổng với đội tuyển Việt Nam.

Nhưng có một vấn đề là sự liên kết giữa Ai Kesen và các vệ tinh khác trên hàng công không tốt. Do đó, Nhật Bản và Australia dễ dàng bẻ gãy mối liên kết này, khiến cho tiền đạo gốc Brazil không thể được nhiều.

Khả năng triển khai tấn công của đội tuyển Trung Quốc ở mức trung bình. Họ không tạo ra quá nhiều đột biến.

Li Tie chưa bao giờ là HLV giỏi. Những toan tính chiến thuật của ông không được đánh giá khá cao. Điều đó khiến cho đội tuyển Trung Quốc vô cùng đơn điệu. Còn nhớ, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, Trung Quốc từng bị Philippines cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận đấu bế tắc cùng cực.

Đội tuyển Trung Quốc còn có hai cầu thủ nhập tịch khác trên hàng công là A Lan (tên thật Alan) và Luo Guofu (tên thật Aloisio). Dù vậy, nếu xét về chất lượng, họ không được đánh giá cao như Ai Kesen. Hầu hết những lần vào sân của hai cầu thủ này đều tới từ băng ghế dự bị.

Trong trận đấu với Nhật Bản, Trung Quốc đã trình làng cả ba cầu thủ nhập tịch là Ai Kesen, A Lan và Luo Guofu trên hàng công. Tuy nhiên, sức ép họ tạo ra về khung thành của Nhật Bản vẫn không đáng kể.

Chính vì vậy, nếu chơi với đội hình hợp lý như trận đấu với Australia và Saudi Arabia (hai đội sở hữu hàng công mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều), việc vô hiệu hóa được những ngòi nổ nhập tịch của đội tuyển Trung Quốc không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với đội tuyển Việt Nam.

Australia chỉ cần một đường chuyền dài là đủ xé toang hàng thủ Trung Quốc.

Điểm yếu chí tử của đội tuyển Trung Quốc lúc này là không có tiền vệ thu hồi bóng và phát động tấn công. Điều đó khiến cho họ luôn bị rơi vào thế bị động. Wu Xi và Jin Jingdao đều không đủ tầm để gánh vác nhiệm vụ này.

Đó là lý do mà đội bóng của HLV Li Tie gần như không có sức kháng cự và bị lấn át hoàn toàn tuyến giữa ở hai trận đấu với Australia và Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác điều này. Việc không có cầu thủ đánh chặn đủ tốt khiến Trung Quốc khó chống những tình huống phản công. Bàn thua thứ hai của họ trong trận đấu với Australia là ví dụ. Đội bóng xứ Chuột túi chỉ cần một đường phản công khá căn bản là có thể ghi bàn.

Không có bất kỳ sự áp sát nào từ phía Trung Quốc trong tình huống Australia phản công và ghi bàn thứ hai.

Bên cạnh đó, hàng thủ của đội tuyển Trung Quốc khá thiếu linh hoạt, ngay cả khi phòng ngự với số đông. Vì lẽ đó, họ rất dễ bị xuyên thủng chỉ bằng một vài tình huống phối hợp khá đơn giản. Cầu thủ nhập tịch Jiang Guangtai (tên thật Tyias Browning) là trụ cột hàng thủ nhưng cầu thủ này chỉ giỏi không chiến và không có điểm mạnh tốc độ.

Dù phòng ngự số đông nhưng hàng thủ Trung Quốc rất thiếu linh hoạt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển Trung Quốc không có điểm mạnh. Báo chí Trung Quốc không ngần ngại chỉ ra rằng việc sử dụng bóng bổng là cách tốt nhất để hạ gục đội tuyển Việt Nam.

Thể hình và thể lực của đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt đều tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam. Họ sở hữu nhiều cầu thủ cao to trên hàng công như Ai Kesen (1,80 mét), A Lan (1,84 mét), Zhang Yuning (1,85 mét), Guo Tianyu (1,92 mét). Với chiều cao này, Trung Quốc không tạo được lợi thế nếu so với Australia hay Nhật Bản nhưng nó sẽ vũ khí lợi hại khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không có chiều cao tốt. Người có chiều cao tốt nhất là Bùi Hoàng Việt Anh chỉ cao 1,82 mét. Bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung chỉ trên dưới 1,8 mét.

Trung vệ nhập tịch Jiang Guangtai có thể là nhân tố nguy hiểm trong các tình huống bóng chết của đội tuyển Trung Quốc nhờ khả năng không chiến lợi hại.

Đó chưa kể tới việc, trong những tình huống bóng chết, đội tuyển Trung Quốc sở hữu trung vệ Jiang Guangtai (1,88 mét) có khả năng không chiến lợi hại.

Chắc chắn, đội tuyển Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế về thể hình cũng như thể lực để đối phó với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt kỹ chiến thuật của các cầu thủ đội bóng này còn khá nhiều hạn chế.

Nói vậy để thấy rằng, đây không phải là đối thủ quá tầm và đội tuyển Việt Nam có hy vọng giành điểm (thậm chí là chiến thắng).

H.Long