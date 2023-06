Tuyển nữ Việt Nam gặp thêm hai đối thủ mạnh trước khi dự World Cup

Cụ thế, sau trận đấu với đội Đức vào đêm qua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tạm thời kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu, lên đường về nước từ hôm nay (25/6). Đội tập trung tại Hà Nội sau khi về nước, trước khi sang New Zealand vào ngày 6/7 tới đây.

New Zealand là quốc gia đồng đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ năm 2023 (quốc gia còn lại là Australia). Tại New Zealand, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm hai trận đấu giao hữu nữa, trước các đối thủ mạnh, trước khi chính thức bước vào vòng bảng giải vô địch thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 trận giao hữu nữa, trước khi bước vào chiến dịch World Cup (Ảnh: VFF).

Hai đối thủ trong các trận giao hữu tiếp theo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ là Tây Ban Nha (chưa ấn định ngày cụ thể, nhưng sẽ là đầu tháng 7) và New Zealand (diễn ra sau trận Việt Nam - Tây Ban Nha).

Về phía đội nữ Tây Ban Nha, đội này tạm xếp hạng 6 thế giới, đây cũng là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của bóng đá nữ xứ sở đấu bò.

Trước khi tham dự World Cup 2023, Tây Ban Nha có 2 trận giao hữu hồi tháng 4 vừa rồi, họ đánh bại cựu vô địch thế giới Na Uy 4-2 và thắng cựu Á quân thế giới Trung Quốc 3-0.

Còn về phía New Zealand, đội bóng xứ sở chim Kiwi đang xếp hạng 26 thế giới, họ có tổng cộng 5 lần tham dự các VCK World Cup bóng đá trước đây (trong tổng số 8 lần giải được tổ chức, tính đến trước năm 2023).

Hai đối thủ tiếp theo của đội nữ Việt Nam là Tây Ban Nha và New Zealand (Ảnh: VFF).

New Zealand cũng có 4 lần tham dự Olympic, với thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết nội dung bóng đá nữ tại Thế vận hội. Đội nữ nước này có 6 lần vô địch châu Đại Dương, một lần vô địch châu Á (năm 1975, khi đó New Zealand còn sinh hoạt với Liên đoàn bóng đá châu Á AFC).

Dễ nhận thấy đội tuyển nữ Việt Nam chủ yếu thi đấu giao hữu với các đội bóng châu Âu (U23 Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha) hoặc đội chơi theo phong cách châu Âu (New Zealand), bởi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung muốn thử sức chịu đựng về mặt thể lực trước các đối thủ châu Âu hoặc mang phong cách châu Âu.

Chúng ta cũng muốn làm quen với lối đá nhanh, sử dụng nhiều bóng bổng của các đội bóng mang phong cách này, trước khi chạm trán các đối thủ mạnh về thể hình, tốc độ và thể lực ở vòng bảng World Cup 2023, gồm Mỹ (đương kim vô địch World Cup), Hà Lan (đương kim Á quân thế giới) và Bồ Đào Nha.

Sau tất cả các trận giao hữu của mình, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup bằng trận đấu với đội Mỹ tại bảng E, vào ngày 22/7, ở Auckland (New Zealand). Sau đó lần lượt là các trận gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 (tại Hamilton - New Zealand) và gặp Hà Lan vào ngày 1/8 (tại Dunedin - New Zealand).