Đình Bắc lập hat-trick, CLB Công an Hà Nội tiến gần ngôi vô địch

Sau khi đội nhì bảng Thể Công Viettel bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 3-3 trong trận đấu diễn ra trước đó hơn một giờ đồng hồ, CLB CAHN hiểu rằng nếu họ vượt qua SLNA trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) trong trận đấu muộn nhất vòng 20, CLB CAHN sẽ bứt xa ở ngôi đầu bảng.

Đình Bắc (trái) giúp CLB CAHN thắng SLNA (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sự quyết tâm của CLB CAHN sớm được cụ thể hóa ở phút 19. Pha phối hợp giữa 2 tiền vệ đầy kỹ thuật Quang Hải và Stefan Mauk đưa bóng đến chân Đình Bắc, trước khi Đình Bắc dứt điểm chính xác, giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Đến phút 34, Quang Hải thực hiện pha chuyền khe rất thông minh, để Đình Bắc sút chéo góc hạ thủ môn Cao Văn Bình bên phía SLNA trong pha đối mặt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Đình Bắc lập hattrick trong trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 37, CLB CAHN có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Lê Văn Đô chuyền cho Phạm Minh Phúc, ở vị trí gần giống với vị trí mà Đình Bắc ghi bàn thắng thứ hai, nhưng ở góc sút ngược lại. Minh Phúc dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Phút bù giờ của hiệp một, ngoại binh Olaha thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho đội bóng xứ Nghệ.

Sang hiệp hai, dù đã chủ động giảm tốc độ tấn công, nhưng CLB CAHN vẫn là những người nắm ưu thế ở trên sân. Phút 56, Đình Bắc tăng tốc lao vào khu vực 16m50 SLNA, anh bị hậu vệ đội khách truy cản trái phép.

Quang Hải (phải) cũng có trận đấu rất hay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Từ chấm 11m, chính Đình Bắc thực hiện thành công pha dứt điểm, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho CLB CAHN. Đây là bàn thắng thứ 3 của Đình Bắc trong trận đấu này, đồng thời là bàn thắng thứ 7 qua 4 trận gần nhất của anh tại V-League.

Phút 84, SLNA gỡ thêm được một bàn, vẫn do công của Olaha, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để đội bóng xứ Nghệ ngăn CLB CAHN có chiến thắng chung cuộc.

Thắng trận này, CLB CAHN có 51 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. CLB CAHN đã ở rất gần với ngôi vô địch LPBank V-League 2025-2026.