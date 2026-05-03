Đình Bắc đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể, gần bắt kịp thành tích của Xuân Son

8 bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở 5 vòng đấu gần đây nhất gồm 2 bàn trong chiến thắng 5-1 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước SHB Đà Nẵng ở vòng 17, một bàn trong trận CLB CAHN hòa 1-1 với PVF-CAND ở vòng 18.

Sau đó, Đình Bắc ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 của CLB CAHN trước CLB Công an TPHCM ở vòng 19. Đến vòng 20, Đình Bắc lập hattrick, giúp CLB CAHN thắng SLNA 4-2.

Đình Bắc đang tăng tốc mạnh trên bảng xếp hạng các chân sút tốt nhất tại V-League 2025-2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Còn ở vòng 21 diễn ra tối 2/5, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), Đình Bắc ghi một bàn, góp công vào chiến thắng 2-0 của CLB CAHN trước đội bóng đất Cảng.

Đấy là bàn thắng rất đẹp, Đình Bắc nhận được đường chuyền từ pha “bật tường” của đồng đội, anh vừa tiếp bóng vừa ngoặt bóng qua luôn 2 hậu vệ đối phương, trước khi sút bóng chìm từ khoảng 16m, đánh bại thủ môn Nguyễn Đình Triệu.

Bàn thắng này thể hiện kỹ thuật cực tốt, cộng với năng lực săn bàn nhạy bén của Đình Bắc: Hầu như không có động tác thừa nơi cầu thủ này, nhịp chạm bóng đầu tiên của anh cũng là nhịp chỉnh thước ngắm, trước khi anh dứt điểm ngay ở nhịp thứ hai.

Vì các động tác của Đình Bắc quá nhanh và quá gọn, khiến cho đối thủ không kịp cản phá. Đây là những động tác tái hiện phong độ đỉnh cao của Đình Bắc tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay, tương tự như cách ghi bàn vào lưới các đội rất mạnh gồm U.23 Saudi Arabia, Hàn Quốc và UAE.

Với 8 bàn sau 5 trận liên tiếp, Đình Bắc đang đạt tỷ lệ ghi 1,6 bàn/trận. Thành tích ghi bàn qua 5 trận liên tiếp tại V-League cũng là thành tích rất ít có chân sút đạt được trong lịch sử giải đấu này.

Đình Bắc nguy hiểm nhờ tốc độ cao và kỹ thuật tốt (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những người hiếm hoi từng thực hiện được thành tích này là các chân sút cự phách Nguyễn Tiến Linh (10 bàn qua 5 trận) ở mùa giải 2018 và Nguyễn Xuân Son (10 bàn qua 6 trận) ở mùa giải 2023/2024. Đây đều là những chân sút từng giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup (Tiến Linh là đồng vua phá lưới AFF Cup 2022, Xuân Son giành giải này tại AFF Cup 2024).

Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu Đình Bắc ghi bàn ở trận CLB CAHN gặp Nam Định ở vòng 22, anh sẽ bắt kịp thành tích ghi bàn qua 6 trận liên tiếp của Xuân Son cách đây 2 mùa giải. Nếu Đình Bắc ghi bàn 2 bàn trong trận đấu ấy, anh sẽ bắt kịp thành tích ghi 10 bàn qua 6 trận liên tục của Xuân Son, cũng cách đây 2 mùa giải.

Hiện tại, với 8 bàn thắng, Nguyễn Đình Bắc là tuyển thủ quốc gia ghi được nhiều bàn thắng thứ nhì tại V-League 2025-2026, chỉ xếp sau thành tích ghi 9 bàn của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC).

Dù vậy, chỉ tính trong số những cầu thủ sinh tại Việt Nam, Đình Bắc là người ghi nhiều bàn thắng nhất. Anh còn kém người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Alan Alexandre (CLB CAHN, 14 bàn) 6 bàn.

Đây là khoảng cách rất lớn, bởi V-League mùa này chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Nhưng người hâm mộ bóng đá trong nước vẫn hy vọng rằng Đình Bắc sẽ tăng tốc mạnh hơn nữa, bắt kịp, thậm chí vượt qua thành tích ghi bàn của người đồng đội trong màu áo CLB CAHN.