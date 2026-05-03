Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng, Thể Công Viettel dần xa ngôi vô địch

Trận đấu giữa HAGL và SLNA trên sân Vinh (Nghệ An) tối nay (3/5) diễn ra rất căng thẳng, do đôi bên đều quyết thắng, để bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Thể Công Viettel (áo đỏ) chia điểm với CLB Ninh Bình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

SLNA là đội giữ bóng nhiều hơn trong trận đấu này, nhưng đội khách lại tỏ ra sắc bén hơn trong các pha dứt điểm.

Phút 58, trong một tình huống phản công, HAGL chọc thủng lưới đối phương. Trong pha bóng này, ngoại binh Junior Batista của đội bóng phố núi đi bóng vượt qua một hậu vệ SLNA, anh sút vừa căng vừa hiểm từ khoảng 20m, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình của đội chủ nhà, ghi bàn giúp HAGL dẫn trước 1-0.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, tiền đạo trẻ Minh Tâm bên phía HAGL lao xuống, thủ môn Cao Văn Bình buộc phải xuất tướng và buộc phải phạm lỗi với đối phương bên ngoài khu vực cấm địa của đội nhà.

Hai đội níu chân nhau trong cuộc đua đến các vị trí cao nhất tại V-League 2025-2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ và SLNA chỉ còn chơi với 10 người. Dù vậy, ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, SLNA suýt có bàn thắng san bằng tỷ số: 3 cú sút liên tiếp từ cự ly gần của đội bóng xứ Nghệ có đến 2 cú bị thủ môn Trần Trung Kiên cản phá, còn cú sút còn lại cầu thủ SLNA sút hụt bóng.

Không thể ghi bàn trong tình huống vừa nêu, SLNA chấp nhận thua HAGL sát nút 0-1. HAGL xếp thứ 10 với 22 điểm, họ cách đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đến 9 điểm, trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. SLNA có 24 điểm, xếp thứ 8.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 21 LPBank V-League 2025-2026, diễn ra tối nay (3/5), đội nhì bảng Thể Công Viettel có trận hòa 1-1 với đội đứng thứ 4 Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

CLB Ninh Bình không thể hưởng niềm vui chiến thắng trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 26, thủ môn Đặng Văn Lâm của Ninh Bình phạm lỗi với Khuất Văn Khang bên phía Thể Công Viettel trong khu vực cấm địa, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Lucao không thể thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng Khuất Văn Khang có mặt kịp thời, đá bồi chéo góc vào lưới, ghi bàn giúp Thể Công Viettel dẫn trước 1-0.

Đến phút 52, nhân vật ít ai ngờ là Dụng Quang Nho ghi bàn cho Ninh Bình, sau một tình huống lấy bóng và sút bóng rất bất ngờ từ khoảng 23m. Quang Nho san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Thể Công Viettel kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội đến 11 điểm (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Hòa trận này, Thể Công Viettel có 43 điểm, kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội đến 11 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Trong khi đó, Ninh Bình có 38 điểm, xếp thứ 4, kém đội đứng thứ 3 là Hà Nội FC một điểm.