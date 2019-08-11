“Thần đồng” Bồ Đào Nha khiến C.Ronaldo bị lu mờ

Juventus và Atletico Madrid gặp nhau trong trận đấu cuối cùng ở IC Cup. Thực tế, đây chỉ là trận đấu thủ tục bởi cả hai đội không còn hy vọng đua tranh chức vô địch (Benfica đã chắc suất vô địch).

Joao Felix ghi 2 bàn vào lưới Juventus

Mặc dù vậy, điều đó không khiến cho trận đấu kém hấp dẫn. Thậm chí, hai HLV Sarri (Juventus) và Simeone (Atletico Madrid) xem đây là thuốc thử tốt trước mùa giải mới. Do đó, họ đã tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất.

C.Ronaldo đá chính bên phía Juventus và ở bên kia chiến tuyến, “thần đồng” bóng đá Bồ Đào Nha, Joao Felix (vừa chuyển tới Atletico Madrid với giá 128 triệu euro) cũng xuất phát ngay từ đầu. Cuộc đối đầu giữa hai thế hệ già - trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha thực sự đáng để mong chờ.

Cuối cùng, Joao Felix đã thi đấu hay hơn người đàn anh. Cầu thủ 19 tuổi này đã ghi cả 2 bàn thắng để giúp Atletico Madrid vượt qua Juventus với tỷ số 2-1.

Bước vào trận đấu này, Juventus đã chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Atletico Madrid vẫn thể hiện lối chơi phòng ngự, phản công quen thuộc. Phút 11, Chiellini đã có cơ hội dứt điểm sau tình huống đá phạt nhưng thủ thành Jan Oblak đã tỏa sáng, cứu thua cho Atletico Madrid.

Phút 21, Atletico Madrid đã tạo nên tình huống sóng gió trước khung thành của Juventus. Dù vậy, cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Atletico Madrid đã bị Alex Sandro phá ngay trên vạch vôi.

C.Ronaldo thi đấu mờ nhạt trước cầu thủ đàn em

Thế nhưng, những người Atletico Madrid cũng chỉ chờ thêm 3 phút nữa để ăn mừng bàn thắng. từ đường tạt bóng bên cánh phải của Trippier, Felix băng vào dứt điểm rất nhanh, hạ gục thủ thành Szczesny, mở tỷ số trận đấu.

Tới phút 29, Juventus đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Sami Khedira đã vung chân dứt điểm nhanh ngay sát vòng cấm. Thủ thành Jan Oblak đã bị che khuất tầm mắt nên không thể phản ứng kịp. Tỷ số là 1-1.

Thế nhưng, Atletico Madrid đã có Joao Felix thi đấu quá hay. Phút 33, cầu thủ này đã phá bẫy việt vị, trước khi dứt điểm một chạm, hạ gục thủ thành Szczesny lần thứ 2. Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 2-1.

Trái ngược với cầu thủ đàn em, C.Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt ở trận đấu này. Cuối cùng, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị thay ra ở phút 70. Trong hiệp 2, Juventus tổ chức vây hãm khung thành của Atletico Madrid nhưng họ không tài nào sút tung lưới đối thủ.

Ngay cả khi HLV Sarri đã tung Dybala, Mandzukic, Bernardeschi vào sân thì tình hình cũng không thể thay đổi. Chung cuộc, Atletico Madrid giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Đội hình ra sân:

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Chiellini, Sami Khedira, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Ronaldo, Douglas Costa, Higuain

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Saul, Koke, Llorente, Lemar; Felix, Morata

H.Long