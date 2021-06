Tay vợt gốc Việt đánh bại tay vợt số 1 Trung Quốc tại Wimbledon

Dân trí Antoine Hoang trải qua trận đấu căng thẳng với tay vợt số 1 Trung Quốc Zhizhen Zhang. Tay vợt gốc Việt thắng sau năm set (4-6, 7-6, 6-7, 6-3, 6-2) sau gần bốn giờ tranh tài tại vòng một Wimbledon.

Cả Antoine Hoang và Zhizhen Zhang đều là những người có suất tham dự Wimbledon bằng cách vượt qua vòng loại, họ có chút may mắn khi tạo nên một cuộc chiến vừa tầm với cả hai thay vì phải đối đầu với những tay vợt ở đẳng cấp cao hơn. Zhizhen Zhang hạng 175 ATP, còn Antoine Hoang hạng 156 ATP.

Zhizhen Zhang sở hữu chiều cao 1,93m, là người thuận tay phải và sử dụng cú trái bằng hai tay. Với việc vượt qua vòng loại tham dự vòng đấu chính của Wimbledon, Zhizhen Zhang đi vào lịch sử quần vợt khi trở thành tay vợt người Trung Quốc đầu tiên được tham dự giải Grand Slam trên mặt sân cỏ.

Zhizhen Zhang là tay vợt Trung Quốc đầu tiên dự Wimbledon.

So về chiều cao, Antoine Hoang thấp hơn đối thủ 10 cm. Tuy nhiên, anh lại có kinh nghiệm vượt trội so với đối thủ về những trận đấu ở các trận đấu tại Grand Slam. Antoine Hoang từng ba lần tham dự các vòng đấu chính ở Roland Garros và một lần tham dự US Open. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên anh có mặt tại vòng đấu chính Wimbledon nội dung đánh đơn.

Hai người đã tạo nên một cuộc chiến căng thẳng trong năm set, thời gian thi đấu của trận đấu này là 3 giờ 46 phút, tuy nhiên trên thực tế hai người phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn vì trận đấu đã phải tạm dừng một khoảng thời gian do mưa.

Antoine Hoang khởi đầu trận đấu tốt với việc sớm có break, tuy nhiên sau khi dẫn trước 4-2, tay vợt gốc Việt đã để thua liền bốn game để đối thủ lội ngược dòng thắng 6-2. Set thứ hai diễn với sự thể hiện vượt trội của cả hai trong các game cầm giao bóng, thậm chí không xuất hiện một break trong suốt 12 game. Ở loạt tie-break, Antoine Hoang đã thắng 7-5.

Antoine Hoang cho thấy kinh nghiệm vượt trội trước Zhizhen Zhang.

Antoine Hoang tiếp tục có khởi đầu tốt ở set ba với việc giành break ở game đầu tiên, tuy nhiên Zhizhen Zhang đã đòi break thành công (3-3) và một lần nữa đẩy trận đấu vào loạt tie-break. Lần này Zhizhen Zhang đã thắng 7-5.

Tay vợt người Trung Quốc thường xuyên khởi đầu không tốt tại các set. Set thứ tư, Antoine Hoang dẫn trước 3-0 và anh không còn cho đối thủ cơ hội đòi break (6-3), quân bình tỉ số 2-2, Antoine Hoang đẩy trận đấu vào set thứ năm. Ở set quyết định, Antoine Hoang cho thấy sự vượt trội hơn hẳn đối thủ và thắng dễ dàng 6-2.

Phù Sa