Tai nạn máy bay khiến nhóm VĐV pickleball người Mỹ tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 30/4 (giờ địa phương) tại Wimberley, một thành phố nằm cách Austin khoảng 64 km về phía tây nam. Hãng tin AP dẫn nguồn từ cơ quan chức năng xác nhận chiếc phi cơ đã đâm xuống khu vực rừng cây rậm rạp sau đó bốc cháy.

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn khiến 5 người không qua khỏi (Ảnh: AP).

Đại diện Bộ An toàn Công cộng Texas cho biết, phi công cùng 4 hành khách được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường. Các bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy chiếc máy bay dòng Cessna 421C bị phá hủy hoàn toàn, mảnh vỡ văng tung tóe giữa vùng cây cối.

Stacey Rohr, một người dân sống gần khu vực máy bay rơi, bàng hoàng nhớ lại: "Tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng va chạm cực mạnh và cảm thấy mọi thứ rung chuyển. Tiếng động lớn đến mức tôi cảm giác như ngay phía sau nhà mình đang bốc cháy". Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thiết bị định vị khẩn cấp đã phát ra tín hiệu cầu cứu trước khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Dù danh tính cụ thể các nạn nhân chưa được công bố chính thức, nhưng Câu lạc bộ Amarillo Pickleball (Texas) xác nhận các nạn nhân là thành viên của câu lạc bộ. Họ gặp nạn khi đang trên hành trình từ Amarillo đến Sân bay Quốc gia New Braunfels để kịp tham dự một giải đấu dự kiến diễn ra vào ngày 2/5.

Ông Martin Robertson, HLV trưởng tại Cranky Pickle (địa điểm tổ chức giải đấu), cho biết toàn bộ sự kiện trong ngày 2/5 đã bị hủy bỏ. Ban tổ chức dự kiến sẽ thực hiện nghi thức cầu nguyện vinh danh những người đã khuất trước khi bắt đầu thi đấu lại vào ngày 3/5.

Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: AP).

"Chúng tôi vô cùng nặng lòng và đau xót. Cộng đồng pickleball vốn rất gắn kết, hầu như mọi người đều biết mặt nhau", ông Robertson chia sẻ. Trong khi đó, ông Dan Dyer, chủ tịch Câu lạc bộ Amarillo Pickleball, ngậm ngùi cho biết các nạn nhân đều là những vận động viên xuất sắc và giàu đam mê.

Theo lịch trình bay, có một chiếc máy bay thứ hai cũng khởi hành từ Amarillo cùng thời điểm nhưng đã hạ cánh an toàn xuống New Braunfels. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực này có nhiều mây, và khoảng hai giờ sau đó đã xuất hiện dông lớn.

Hiện các cơ quan chức năng liên bang đang dẫn đầu cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác khiến chiếc Cessna 421C gặp sự cố. Vụ việc là một mất mát to lớn đối với cộng đồng những người chơi pickleball tại Mỹ, một bộ môn đang có tốc độ phát triển rất nhanh và thu hút đông đảo người tham gia di chuyển thi đấu giữa các tiểu bang.