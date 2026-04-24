Lý Hoàng Nam rút lui khỏi PPA Asia Kuala Lumpur

Đầu tháng 4 vừa qua, làng pickleball khu vực rúng động khi chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục của Lý Hoàng Nam. Với chức vô địch đơn nam đầy thuyết phục tại PPA Asia Hanoi Cup 2026, cựu vương quần vợt đã chính thức nâng điểm trình độ lên mốc 6.267 điểm DUPR.

Lý Hoàng Nam ăn mừng ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Hanoi Cup 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Điểm số ấn tượng này đưa anh trở thành tay vợt số một trên bảng xếp hạng DUPR khu vực châu Á, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình.

Tuy nhiên, ở giải đấu PPA Asia Panas Kuala Lumpur Open 2026, tay vợt vừa lên đỉnh châu lục lại không được ưu tiên vào thẳng vòng đấu chính (Main Draw) hay được xếp hạng hạt giống.

Theo danh sách đăng ký, tay vợt Việt Nam sẽ phải bắt đầu từ vòng loại, nơi vốn dành cho các tay vợt có thứ hạng thấp hoặc mới tích lũy điểm số. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khi một tay vợt đang đứng đầu châu Á và từng chạm đến hạng 14 thế giới lại phải đi lên từ "vạch xuất phát" ở một giải đấu cùng hệ thống.

Trước những làn sóng tranh cãi, Lý Hoàng Nam quyết định không tham dự chặng đấu tại Kuala Lumpur. Việc anh lỡ hẹn với giải đấu tại Malaysia không đơn thuần là sự vắng mặt, mà là một lựa chọn chiến thuật có tính toán.

Thay vì tiêu tốn thể lực và thời gian vào những vòng đấu sơ loại không tương xứng với vị thế hiện tại, Lý Hoàng Nam quyết định tập trung tập huấn cùng CLB Zorba X và thi đấu các giải trong nước.

Lý Hoàng Nam quyết định rời Panas Kuala Lumpur Open 2026 để giữ sức cho những giải đấu sau (Ảnh: Quyết Thắng).

Đây được xem là quãng nghỉ cần thiết để tay vợt số một châu Á tái tạo năng lượng, giữ nhịp chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Thiếu vắng Lý Hoàng Nam, Panas Kuala Lumpur Open 2026 chắc chắn sẽ mất đi sức hút cực lớn. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi lâu hơn để chứng kiến những bước chạy thần tốc và cú đánh đầy uy lực của ngôi sao người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, sự rút lui này lại mở ra những kỳ vọng mới. Sau khi đã khẳng định được vị thế bằng thành tích thực tế và điểm số kỷ lục, Lý Hoàng Nam cần những sân chơi công bằng và xứng tầm hơn.