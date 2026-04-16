Andre Agassi ẵm giải thưởng 1 triệu USD ở giải Pickleball Slam 4

Sự kiện Pickleball Slam 4 diễn ra vào sáng nay 16/4 tại Hollywood (bang Florida). Đây là sự kiện pickleball biểu diễn nhưng có trị giá lên tới 1 triệu USD. Đây là giải đấu biểu diễn có giá trị giải thưởng cao nhất trong lịch sử.

Trong ba giải đấu trước đó, Andre Agassi đều đoạt danh hiệu (đồng đội với McEnroe hoặc Roddick). Tới giải đấu thứ 4, tay vợt huyền thoại người Mỹ tiếp tục ẵm giải.

Anna Leigh Waters thắng James Blake ở trận đấu đơn (Ảnh: Thepicklehub)

Thể thức thi đấu của giải đấu khá đơn giản gồm 3 trận:

Trận 1 (Đơn): James Blake gặp Anna Leigh Waters - 1 điểm

Trận 2 (Đơn): Andre Agassi gặp Eugenie Bouchard - 1 điểm

Trận 3 (Chung kết - Đôi): Agassi + Blake gặp Waters + Bouchard - 2 điểm.

Ở trận đấu đầu tiên, Anna Leigh Waters (tay vợt số 1 thế giới ở cả nội dung đánh đơn và đánh đôi) đã giành chiến thắng trước James Blake. Trong set đầu tiên, tay vợt nam James Blake (từng xếp thứ 4 thế giới ở môn quần vợt) đã giành giật từng điểm với Anna Leigh Waters. Cuối cùng, tay vợt nữ số 1 thế giới đã giành chiến thắng 16-13.

Sang set hai, Anna Leigh Waters đã tận dụng lợi thế sức trẻ và giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 15-5 trước James Blake.

Andre Agassi thắng Eugenie Bouchard ở trận đánh đơn thứ hai (Ảnh: Thepicklehub).

Tới trận đơn thứ hai, Andre Agassi đối đầu với tay vợt quần vợt nữ Eugenie Bouchard (từng giành á quân giải Wimbledon). Ở set 1, Andre Agassi đã chiến thắng bằng kinh nghiệm khi đánh bại đối thủ 15-11.

Sang set 2, Eugenie Bouchard đã bùng lên mạnh mẽ. Tay vợt người Canada đã xuất sắc giành chiến thắng 15-4 trước tiền bối. Tuy nhiên, Agassi cho thấy đẳng cấp của tay vợt từng giành 8 Grand Slam ở môn quần vợt. Tới set 3, vận động viên 55 tuổi đã giành chiến thắng 15-5. Chung cuộc, Agassi đã thắng 2-1.

Andre Agassi và James Blake đối đầu với Anna Leigh Waters và Eugenie Bouchard ở trận đấu đôi (Ảnh: Getty).

Trận đánh đôi diễn ra giữa hai tay vợt nam Agassi và James Blake đối đầu với hai tay vợt nữ Anna Leigh Waters và Eugenie Bouchard. Do hai trận đánh đơn trước đó đã kết thúc với tỷ số 1-1 nên cặp đôi nào thắng ở trận này sẽ ẵm giải thưởng 1 triệu USD.

Anna Leigh Waters đã nỗ lực bao sân và tung ra nhiều cú đánh hiểm hóc. Tuy nhiên, bộ đôi Agassi và Blake đã kiên cường đáp trả. Cuối cùng, cặp đôi tay vợt nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1.

Nhờ đó, Agassi và Blake đã cùng nhau ẵm giải thưởng cao quý. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Agassi cùng các đồng đội đã lên ngôi ở giải Pickleball Slam.