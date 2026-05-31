Son Heung Min lập cú đúp, Hàn Quốc đại thắng 5-0 trước World Cup 2026

Hàn Quốc có trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 gặp Trinidad & Tobago vào sáng 31/5. Ở trận đấu này, đại diện của châu Á đã cho thấy sự vượt trội khi giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Trong đó, Son Heung Min tỏa sáng khi đóng góp cú đúp.

Son Heung Min đóng góp cú đúp giúp Hàn Quốc đánh bại Trinidad & Tobago (Ảnh: Chosun).

Ngay trong những phút đầu tiên, đại diện xứ kim chi đã dồn lên kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Trinidad & Tobago đã cố gắng chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội bóng của CONCACAF chỉ cầm cự được tới phút 40.

Từ đường chuyền thuận lợi của Kim Moon Hwan, Son Heung Min thoát xuống, trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Hàn Quốc. Chỉ hai phút sau, cựu tiền đạo của Tottenham đã giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền.

Sang hiệp 2, HLV Hong Myung Bo chủ động rút ra sân nhiều trụ cột để thử nghiệm đội hình. Phút 65, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Cho Gue Sung đã nâng tỷ số lên 3-0 sau pha đánh đầu hiểm hóc.

Hàn Quốc có khởi đầu tốt trước World Cup 2026 (Ảnh: Chosun).

Phút 75, thủ môn Teshorne Ragoo phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Hàn Quốc. Trên chấm 11m, Hwang Hee Chan đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng xứ kim chi. Chỉ hai phút sau, Cho Gue Sung đã hoàn tất cú đúp để giúp Hàn Quốc giành chiến thắng với tỷ số 5-0.

Sau trận đấu với Trinidad & Tobago, Hàn Quốc còn một trận giao hữu nữa gặp El Salvador vào lúc 8h ngày 4/6 trước khi bước vào World Cup 2026. Ở giải đấu sắp tới, họ sẽ nằm chung bảng với CH Séc, Mexico và Nam Phi.