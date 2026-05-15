Morata bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026

Theo tờ Dario AS của Tây Ban Nha, mặc dù là ngôi sao trong đội hình giành chức vô địch Euro vào hai năm trước, nhưng tiền đạo Alvaro Morata đã bị loại khỏi danh sách 55 cầu thủ sơ bộ được triệu tập bởi HLV Luis de la Fuente. Người đồng đội cũ của Morata tại Real Madrid, Dani Carvajal, cũng không được triệu tập lần này.

Danh sách 55 cầu thủ sẽ được HLV Luis de la Fuente rút gọn xuống còn 26 người trước giải đấu, dự kiến ​​khởi tranh vào tháng tới.

Morata đã không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia kể từ tháng 9 năm ngoái khi phong độ sa sút rõ rệt. Tiền đạo sinh năm 1992 đang thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo CLB Como nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 28 lần ra sân. Đó cũng là lý do HLV Luis de la Fuente không còn đặt niềm tin vào chân sút từng khoác áo Real Madrid, Juventus hay Atletico Madrid.

Trong bản danh sách sơ bộ của đội tuyển Tây Ban Nha, có thể thấy dấu ấn Barcelona là rất đậm nét. Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Gavi, Pedri và Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres và Fermín López là 10 thành viên đang khoác áo CLB xứ Catalan được triệu tập.

HLV Luis de la Fuente cũng gọi nhiều cái tên còn khá vô danh. Đó là Alberto Moleiro, tiền đạo đang khoác áo Villarreal, Victor Gomez, hậu vệ cánh của Sporting Braga, tiền vệ Jesus Rodríguez của Como. Thậm chí đến một thành viên của Rayo Vallecano (đội bóng nhiều năm phải đua trụ hạng) là Jorge de Frutos cũng được triệu tập.

Trong số 55 cái tên trong danh sách sơ bộ, La Roja đang nghe ngóng tình hình của Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal và Rodri. Các cầu thủ này hiện dính chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Đến ngày 25/5, HLV Luis de la Fuente sẽ xem báo cáo y tế về sức khỏe của họ trước khi ra quyết định.