Thụy Điển chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026

Trước khi danh sách chính thức được công bố, nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng Kulusevski sẽ được trao cơ hội nếu quá trình hồi phục tiến triển tốt. Tuy nhiên, HLV Graham Potter đã quyết định chọn giải pháp an toàn cho đội hình của Thuỵ Điển.

"Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nếu nhìn vào những gì cậu ấy đã cống hiến. Tuy nhiên, tại World Cup, bạn không thể thi đấu với phong độ cao nhất nếu chưa hoàn toàn sung sức. Chúng tôi buộc phải đưa ra lựa chọn vì lợi ích chung của đội bóng", chiến lược gia người Anh khẳng định.

Sự thiếu vắng của ngôi sao đang khoác áo Tottenham được xem là tổn thất không thể bù đắp cho hàng công Thụy Điển, khi anh vốn là hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển những năm qua.

Dejan Kulusevski không thể tham dự World Cup 2026 cho tuyển Thuỵ Điển (Ảnh: Getty).

Dù vậy, một tin vui khác đã đến khi tiền đạo Alexander Isak (Liverpool) vẫn kịp ghi tên mình vào danh sách chính thức dù cũng vừa trải qua một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương. HLV Potter tin rằng Isak sẽ kịp lấy lại bản năng sát thủ trước khi giải đấu khởi tranh.

Thụy Điển đến với World Cup 2026 sau một hành trình đầy kịch tính. Từng đứng cuối bảng ở vòng loại chính thức, đội bóng Bắc Âu đã tận dụng thành công suất play-off từ UEFA Nations League để vượt qua Ukraine và Ba Lan một cách ngoạn mục.

Chia sẻ về nhiệm vụ sắp tới, HLV Potter coi việc dẫn dắt Thụy Điển dự World Cup là "vinh dự lớn" và hy vọng các học trò sẽ viết tiếp những kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ tại bảng F là không hề nhỏ.

Theo lịch thi đấu, Thụy Điển sẽ có trận ra quân gặp Tunisia tại Mexico vào ngày 14/6. Đây được coi là trận đấu "phải thắng" trước khi họ bước vào hai cuộc đối đầu dự báo đầy cam go với "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan và đội bóng hàng đầu châu Á Nhật Bản.

Với một đội hình đang trong quá trình chuyển giao và thiếu vắng trụ cột, bản lĩnh của Graham Potter và các học trò sẽ bị đặt dưới bài kiểm tra khắc nghiệt nhất.