Ngôi sao số một đội tuyển Nhật Bản vắng mặt ở World Cup 2026

Bên cạnh tin buồn về hai chân sút trụ cột, đội hình HLV Moriyasu vẫn có những điểm sáng khi tiền vệ Wataru Endo kịp thời bình phục. Ngôi sao đang thuộc biên chế Liverpool từng khiến người hâm mộ lo lắng với chấn thương mắt cá nghiêm trọng hồi tháng 4.

Việc thủ quân sinh năm 1993 góp mặt không chỉ giải quyết bài toán chuyên môn ở khu trung tuyến mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội.

Wataru Endo Báo tin vui cho tuyển Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Bên cạnh Endo, sự hiện diện của lão tướng Yuta Nagatomo cũng gây chú ý lớn. Ở tuổi 39, cựu sao FC Tokyo vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi có lần thứ 5 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 144 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, kinh nghiệm của Nagatomo được kỳ vọng sẽ giúp ích rất nhiều cho các đồng đội trẻ trong những thời điểm áp lực.

Tuy nhiên, người hâm mộ Nhật Bản vẫn phải lo lắng khi hai "ngòi nổ" quan trọng nhất trên hàng công là Kaoru Mitoma và Takumi Minamino đồng loạt vắng mặt.

Đặc biệt, sự thiếu vắng ngôi sao số một bóng đá Nhật Bản Mitoma, người đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Brighton tại Ngoại hạng Anh được xem là tổn thất không thể bù đắp. Khả năng đột phá và gây đột biến của anh vốn là vũ khí lợi hại nhất mà HLV Moriyasu sở hữu.

Mitoma không thể cùng tuyển Nhật bản tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tại World Cup 2026, Nhật Bản nằm ở bảng đấu được đánh giá là cực kỳ cam go với sự góp mặt của hai đại diện châu Âu là Hà Lan và Thụy Điển, cùng đối thủ khó chịu Tunisia.

Dù rơi vào bảng đấu nặng ký, nhưng với vị thế của đội bóng từng đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha ở kỳ World Cup trước, "Chiến binh Samurai" vẫn tràn đầy tự tin ở giải đấu năm nay.

Mục tiêu của thầy trò HLV Moriyasu không gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể để khẳng định vị thế của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.