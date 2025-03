Simeone tức giận ở phòng họp báo, Ancelotti khẳng định Alvarez phạm luật

"Hãy giơ tay lên nếu ai trong các bạn ngồi đây thấy Julian chạm bóng 2 lần trong lượt sút luân lưu, hãy giơ tay lên. Không ai giơ được tay cả phải không?", HLV Diego Simeone hét lớn trong phòng họp báo sau khi Atletico để thua Real Madrid trong loạt sút luân lưu kịch tính ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng 13/3 (giờ Việt Nam) trên sân Metropolitano.

Conor Gallagher mở tỷ số ngay phút đầu tiên cho Atletico Madrid và đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu chính thức (Ảnh: Getty).

Ở trận lượt đi, Atletico đã để thua Real Madrid với tỷ số 1-2. Tuy nhiên ở trận lượt về trên sân Metropolitano, đoàn quân của HLV Diego Simeone đã thắng lại với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Conor Gallagher trong hiệp chính và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ cũng như loạt sút luân lưu sau đó.

Kylian Mbappe thực hiện thành công lượt sút luân lưu đầu tiên cho Real Madrid và Alexander Sorloth của Atletico cũng thực hiện thành công. Ở lượt sút thứ hai, Jude Bellingham thực hiện thành công trong khi Julian Alvarez dù sút tung lưới thủ thành Courtois nhưng sau đó bị trọng tài từ chối sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Alvarez sút tung lưới thủ thành Courtois trên chấm 11m (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên bàn thắng bị từ chối khi VAR xác định Alvarez đã chạm bóng 2 lần trước khi dứt điểm (Ảnh: TNT Sport).

Lý do pha đá luân lưu của Alvarez bị từ chối là do VAR xác định cựu tiền đạo Man City đã chạm bóng 2 lần trước khi bóng bay vào lưới. Jan Oblak đã sửa sai cho đồng đội bằng pha cản phá thành công cú sút của Vazquez. Thế nhưng, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với Atletico khi Llorente đưa bóng đi trúng xà ngang.

Trung vệ Antonio Rudiger đã ghi bàn thắng quyết định giúp Real Madrid tiến vào tứ kết, mặc dù Jan Oblak đã suýt cản phá được trong tình huống này.

Chứng kiến đội nhà thua cay đắng trong loạt sút luân lưu, đặc biệt là tình huống Alvarez bị từ chối bàn thắng trên chấm 11m, HLV Diego Simeone tỏ ra không phục.

"Trọng tài cho biết khi Julian đến chấm phạt đền, anh ấy đã chạm bóng bằng chân trụ, nhưng tại sao bóng không hề di chuyển?

Nhưng ngoài điều đó ra, điều mà giờ đây chúng ta cần tranh luận là trận đấu đã diễn ra như thế nào. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, tôi thực sự hạnh phúc.

Tại sao? Bởi vì chúng tôi đã thi đấu một cách mẫu mực. Và đúng là chúng tôi không thể đánh bại Real Madrid ở Champions League, chắc chắn là không thể, nhưng họ lại có một khoảng thời gian thực sự tồi tệ trước chúng tôi một lần nữa.

Tôi sẽ không nói về may mắn, tôi sẽ nói về cảm giác tự hào về đội bóng chúng tôi có và cách chúng tôi cạnh tranh. Điều đó sẽ đi vào lịch sử trong suốt quá trình chúng tôi đã trải qua tại CLB", HLV Simeone bày tỏ.

Chiến lược gia người Argentina một lần nữa cho biết ông muốn tin rằng trọng tài đã đưa ra quyết định phạt đền đúng.

"Tôi chưa bao giờ thấy một quả phạt đền nào mà họ nhờ đến VAR, nhưng họ hẳn đã thấy anh ấy chạm vào bóng 2 lần, tôi muốn tin, tôi muốn tin là họ đã thấy anh ấy chạm bóng trước khi sút", HLV Simeone chua chát nói.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid khi đánh bại Atletico trong loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, thủ thành Thibaut Courtois của Real Madrid đã lên tiếng phản bác ý kiến của HLV Simeone khi anh khẳng định Alvarez đã chạm bóng hai lần khi bị trượt chân.

"Tôi đã chán ngấy với việc mọi người luôn nghĩ mình là nạn nhân, lúc nào cũng khóc lóc về những chuyện như thế này. Trọng tài không muốn có lợi cho một đội bóng, dù là ở Tây Ban Nha hay ở châu Âu. Họ đã thấy rõ điều đó và gọi nó theo cách đó.

Họ là con người và với công nghệ, họ đã thấy rõ điều đó. Nếu bạn đang dẫn trước 1-0 ở phút đầu tiên và không ghi bàn thắng thứ hai, thì đó là lỗi của trò chơi của họ.

Cuối cùng, đó là những lượt sút đầy may rủi. Tôi cảm thấy anh ấy đã chạm bóng hai lần, đó là điều tôi đã nói với trọng tài, rõ ràng là không dễ để nhìn thấy, nhưng đó là một chút xui xẻo cho họ ở đó", Courtois nói với Movistar.

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid cũng tin rằng quyết định của trọng tài là hoàn toàn đúng đắn.

"Họ phát hiện ra điều đó, khi chúng tôi nhận ra có điểm đáng nghi ngờ này, họ đã phát hiện ra điều đó trên VAR. Tôi cũng nhìn thấy, tôi nghĩ anh ấy chạm vào nó bằng chân trái, một cú chạm thứ hai", HLV Ancelotti bày tỏ.

"Đó là một trận đấu khó khăn vì họ đã ghi bàn vào lưới chúng tôi ngay từ phút đầu tiên. Thế trận có chút thay đổi. Họ phòng ngự rất tốt, họ phản công, chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Chúng tôi còn đá hỏng quả phạt đền nữa. Thật khó để tìm thấy cơ hội rõ ràng trước Atletico vì họ phòng ngự rất ngoạn mục với thái độ phi thường.

Tôi lo ngại về một trận đấu không kiểm soát được của đội bóng, bởi điều quan trọng là không được mất thăng bằng và luôn tìm kiếm cơ hội phản công. Trong hiệp 2, chúng tôi đã kiểm soát tốt phần sân đối phương. Trận đấu có thể phải đi đến loạt luân lưu, như đã xảy ra và may mắn chúng tôi đã giành chiến thắng", HLV Ancelotti chốt lại.