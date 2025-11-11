Sắp diễn ra giải chạy YIC Phu Ly Green Race 2025

Với thông điệp “Raise Green Up”, sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao gắn kết cộng đồng mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần sống bền vững và tình yêu thiên nhiên.

YIC Phu Ly Green Race là giải chạy thường niên do Công ty TNHH YIC Hanam tổ chức, miễn phí cho người tham gia. Năm 2025, giải tiếp tục mở rộng quy mô với ba cự ly thi đấu gồm 5km, 10km và Family Run (đường chạy dành cho gia đình), khuyến khích mọi độ tuổi cùng tham gia vận động, tăng gắn kết và vun đắp tinh thần thể thao cho thế hệ trẻ.

Đường đua xuất phát từ Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam (cũ) trên đường Trần Phú, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, mở ra hành trình đầy hứng khởi qua những cung đường, địa điểm đẹp nhất của thành phố như Bưu điện Hà Nam, đường Ngô Quyền, Mạc Đĩnh Chi, hay men theo dòng sông Đáy thơ mộng.

Giải chạy YIC Phu Ly Green Race 2025 dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia (Ảnh: BTC).

Ban tổ chức cho biết, YIC Phu Ly Green Race 2025 được đầu tư kỹ lưỡng cả về quy mô tổ chức lẫn trải nghiệm của người tham gia. Giải chạy áp dụng hệ thống chip time hiện đại để ghi nhận thời gian chính xác và đảm bảo tính công bằng cho từng vận động viên. Mỗi người tham dự sẽ nhận bộ race-kit (vật phẩm) gồm áo thi đấu, số BIB, huy chương hoàn thành làm từ nhựa tái chế, giấy chứng nhận điện tử cùng nhiều phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ.

Trên đường chạy, các trạm tiếp sức và y tế được bố trí hợp lý, đảm bảo cung cấp nước, điện giải và hỗ trợ y tế nhanh chóng. Bên cạnh đó, khu vực gửi đồ và giữ xe miễn phí, cùng đội ngũ hậu cần chuyên nghiệp giúp người tham gia yên tâm tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động của sự kiện. Tất cả vận động viên đều được mua bảo hiểm, khẳng định cam kết mang đến một giải chạy an toàn, ý nghĩa và đáng nhớ.

Không dừng lại ở hoạt động thể thao, YIC Phu Ly Green Race 2025 còn triển khai hoạt động đổi chai nhựa, vỏ hộp sữa lấy túi vải Eco Bag, móc khóa, mắc áo… được làm từ nhựa tái chế, truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, khu vực gian hàng được thiết kế sinh động với các hoạt động workshop (thảo luận) dành cho trẻ em như vẽ túi tote, trang trí quạt giấy, khơi gợi khả năng sáng tạo và ý thức về lối sống xanh từ những điều nhỏ nhất.

Thời gian diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ giải chạy (Ảnh: BTC).

Song song đó, khu vực ẩm thực (F&B) được bố trí hợp lý, mang đến không gian thoải mái để các gia đình nghỉ ngơi, thưởng thức món ngon địa phương và tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động của ngày hội.

Giải chạy YIC Phu Ly Green Race 2024 thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia (Ảnh: BTC).

Đại diện YIC Hanam chia sẻ: “Qua YIC Phu Ly Green Race 2025, chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ một sự kiện thể thao, mà là một ngày hội dành cho cộng đồng. Chạy bộ là cách đơn giản để kết nối con người với thiên nhiên, và cũng là cách lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe đến mọi người xung quanh. Chúng tôi hy vọng, mỗi người khi đến với giải chạy sẽ mang về cho mình niềm vui và năng lượng tích cực”.

Giải chạy YIC Phu Ly Green Race 2025 dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại trung tâm Phủ Lý, mang đến không gian gặp gỡ, sẻ chia và truyền cảm hứng cho một cộng đồng sống tích cực và bền vững.