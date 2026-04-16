Real Madrid phẫn nộ trước tấm thẻ đỏ "trò đùa" của Camavinga

Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa cho rằng chiếc thẻ đỏ của Eduardo Camavinga là tình huống rõ ràng mang tính bước ngoặt, khiến Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League vào rạng sáng 16/4. Trong khi đó, tiền vệ Jude Bellingham gọi quyết định này là “một trò đùa”.

Real Madrid dẫn 3-2 trên sân Allianz Arena, cân bằng tổng tỷ số 4-4 và đứng trước cơ hội kéo trận đấu vào hiệp phụ, trước khi tiền vệ Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 86 từ trọng tài Slavko Vincic, đồng nghĩa với việc đội khách phải thi đấu những phút còn lại của trận tứ kết lượt về với 10 người trên sân.

Chỉ ba phút sau khi có lợi thế hơn người, Luis Diaz ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Bayern Munich. Đến những phút cuối, Michael Olise ấn định chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà, qua đó giúp “Hùm xám” giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 6-4. Sau trận, Arda Guler cũng bị truất quyền thi đấu vì phản ứng với trọng tài.

“Tôi nghĩ rõ ràng thẻ đỏ đã quyết định trận đấu. Bạn không thể đuổi một cầu thủ vì tình huống như vậy. Có cảm giác trọng tài thậm chí không biết Camavinga đã nhận một thẻ vàng trước đó”, Arbeloa chia sẻ.

Bellingham bày tỏ sự bức xúc khi đi ngang khu vực phỏng vấn: “Một trò đùa. Hai lỗi, hai thẻ vàng”. Trong khi đó, hậu vệ Antonio Rudiger từ chối bình luận sâu: “Tốt hơn là không nói gì, các bạn cũng đã thấy rồi”.

Trước khi rơi vào cảnh thi đấu thiếu người, Real Madrid nhập cuộc bùng nổ khi Arda Guler mở tỷ số ngay giây 35, trước khi hoàn tất cú đúp từ chấm đá phạt. Kylian Mbappe cũng ghi bàn trong hiệp một kịch tính với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi và đội khách luôn vươn lên dẫn trước khiến Bayern Munich vất vả bám đuổi.

“Các cầu thủ đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi cảm thấy tiếc cho họ và người hâm mộ. Thật đau lòng khi Real Madrid không thể hướng tới chức vô địch Champions League thứ 16”, Arbeloa nói thêm.

Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đối diện nhiều câu hỏi về tương lai, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia bị loại khỏi Champions League và đang kém Barcelona 9 điểm tại La Liga.

“Tôi chấp nhận mọi hệ quả từ thất bại này. Kể từ khi tiếp quản vị trí từ Xabi Alonso vào tháng 1, tôi luôn cố gắng giúp đội bóng theo cách tốt nhất”, Arbeloa khẳng định. Real Madrid sẽ lần lượt tiếp đón Alaves, Real Betis và Espanyol tại LaLiga, trước khi bước vào trận El Clasico với Barcelona trên sân Camp Nou ngày 10/5.