Quyết đấu Myanmar, HLV Park Hang Seo luyện "chiêu tủ" cho U23 Việt Nam

Dân trí U23 Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục sử dụng lối chơi tấn công trong trận đấu với U23 Myanmar. Tuy nhiên HLV Park Hang Seo đã có những điều chỉnh sau trận ra quân hàng công thi đấu không hiệu quả.

Thời tiết tại Kyrgyzstan đột ngột thay đổi với nhiệt độ thấp dao động từ 2 đến 9 độ C. Bên cạnh đó, độ ẩm tăng cao cũng góp phần tạo nên cái lạnh buốt rất khó chịu. Mặc dù vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định suất vé đi tiếp tại bảng I với U23 Myanmar.

HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội phải có sự tập trung cao nhất.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm tới các phương án tấn công. Ở trận ra quân gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc), các chân sút của U23 Việt Nam chơi rất mờ nhạt, không có sự liên kết, mảng miếng rõ ràng. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam được ghi do công của một hậu vệ.

U23 Việt Nam gặp vấn đề ở hàng công.

HLV Park Hang Seo cùng các học trò cùng nhau rút ra nhiều bài học. Ở trận ra quân gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc), dù đã đạt mục tiêu giành 3 điểm, nhưng HLV Park vẫn tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa nghiêm khắc phê bình những điểm hạn chế mà các cầu thủ đã bộc lộ qua trận đấu này, vừa động viên nhắc nhở từng vị trí phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và phải tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới.

Các cầu thủ phải rút ra được nhiều bài học.

Tại buổi tập hôm nay, thời lượng các bài tập đã được nâng lên gấp đôi so với các buổi tập thông thường. Một phần do ban huấn luyện chú trọng hơn về các bài rèn kỹ chiến thuật. Mặt khác, do HLV trưởng Park Hang Seo cũng tỉ mỉ hơn trong việc uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo toàn đội thực hiện nhuần nhuyễn ý tưởng của mình, đặc biệt là đối với các giải pháp triển khai tấn công và gỡ nút thắt trận đấu qua những tình huống cố định.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trong cuộc đọ sức với U23 Myanmar.

Theo lịch thi đấu, U23 Myanmar sẽ đá trận ra quân tại bảng I với U23 Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 30/10. Đây là cơ hội để ban huấn luyện U23 Việt Nam quan sát lối chơi của đối thủ nhằm có kế sách phù hợp.

Tuy nhiên, như HLV Park Hang Seo đã chia sẻ, điều này không phải là yếu tố quyết định đến chuyện thắng thua. Quan trọng nhất là các cầu thủ U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị thật tốt, vào trận với sự tự tin, tuân thủ đấu pháp và thể hiện đúng khả năng của mình.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 2/11.

Hoàng Quốc

Ảnh VFF