Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2026

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi sẽ diễn ra lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, đồng thời đánh dấu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức trở lại sau 4 năm chờ đợi.

Chuyên mục World Cup 2026 của báo Dân trí Đồng hành cùng với nhịp đập của World Cup 2026, Báo Dân trí ra mắt chuyên mục World Cup 2026 (https://dantri.com.vn/the-thao/world-cup.htm) để cung cấp cho độc giả cả nước những thông tin nóng nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất. Chuyên mục World Cup 2026 của báo Dân trí sẽ bao gồm các tiểu mục sau Mục Điểm nhấn: Những nhận định của các chuyên gia hàng đầu của thể thao nước nhà, những bài bình luận giàu tính chuyên môn, đa chiều về các trận đấu sẽ được Dân trí thực hiện đầy đủ trước và sau mỗi trận đấu. Mục Tin tức: Tường thuật trực tuyến các trận đấu của World Cup 2026, tin thời sự nóng hổi, phân tích những điểm nhấn, dấu ấn, khoảnh khắc đáng nhớ từ vòng bảng đến trận chung kết. Mục Ngôi sao: Những người hùng của trận đấu, những ngôi sao của các đội tuyển sẽ được giới thiệu đầy đủ đến với bạn đọc. Mục Bên lề: Ngoài những diễn biến chính bên trong sân cỏ, câu chuyện người hâm mộ sang Mỹ, Mexico, Canada xem World Cup, những góc nhìn bên lề sân cỏ cũng được cung cấp đầy đủ đến với độc giả nhằm tạo ra những sắc màu đa diện về sự kiện thể thao hàng đầu của thế giới. Mục Video: Đem đến cho độc giả những video mới nhất, sống động nhất diễn biến các trận đấu, những bàn thắng đẹp hay khoảnh khắc đẹp của World Cup 2026 từ bên trong đến ngoài sân cỏ tại Mỹ, Mexico, Canada.

Ngay trước đó khoảng 90 phút, lễ khai mạc World Cup 2026 cũng sẽ diễn ra hoành tráng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới tham dự, với những cái tên đáng chú ý như nghệ sĩ người Colombia J Balvin hay ca sĩ người Nam Phi Tyla.

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên khán đài sân vận động Azteca (Mexico) - nơi diễn ra lễ khai mạc và cũng là trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 (Nguồn: X).

Một điều đặc biệt là tại lễ khai mạc World Cup 2026, quốc kỳ Việt Nam sẽ tung bay trên sân vận động Azteca (Mexico) - nơi diễn ra lễ khai mạc và trận đấu giữa nước chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Sự hiện diện của quốc kỳ Việt Nam ở vị trí trung tâm khán đài là điều bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù đội tuyển Việt Nam không giành quyền góp mặt tại vòng chung kết năm nay.

Theo xác nhận từ FIFA, ban tổ chức đã tiến hành treo quốc kỳ của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên FIFA trên phần mái của sân Azteca trước thềm lễ khai mạc. Đây là một phần trong nghi thức truyền thống nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết và sự kết nối của cộng đồng bóng đá thế giới.

Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ World Cup 1986, giải đấu cũng diễn ra tại Mexico. Khi đó, các quốc kỳ thành viên FIFA được bố trí xung quanh sân vận động như biểu tượng cho sự hội tụ của bóng đá toàn cầu, bất kể quốc gia đó có giành vé tham dự vòng chung kết hay không.

Theo cách sắp xếp dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh, lá cờ Việt Nam được đặt ở khu vực gần trung tâm khán đài B. Đây được xem là một vị trí khá nổi bật, dễ lọt vào các góc quay truyền hình cũng như ống kính của giới truyền thông quốc tế trong thời gian diễn ra giải đấu.

Khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào khi biểu tượng quốc gia đang cùng hòa nhịp với dòng chảy của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra chỉ ít ngày tới.