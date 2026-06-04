Kịch bản Cristiano Ronaldo đối đầu Messi tại World Cup 2026

Trong suốt hai thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã định nghĩa lại khái niệm về sự vĩ đại của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, một kịch bản hai ngôi sao này đối đầu tại World Cup vẫn luôn là mảnh ghép thiếu vắng. Cơ hội cho cuộc đụng độ lịch sử này diễn ra đang hiện hữu rõ ràng tại Bắc Mỹ.

Người hâm mộ bóng đá toàn thế giới mong chờ cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Kết quả bốc thăm đã đưa Argentina rơi vào bảng J (cùng Algeria, Áo, Jordan), trong khi Bồ Đào Nha góp mặt tại bảng K (cùng Colombia, Uzbekistan, CHDC Congo). Với vị thế hạt giống, cả hai đội đều được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Theo phân nhánh, nếu cả hai đội cùng giành ngôi nhất bảng và duy trì phong độ vượt qua vòng 1/16 cũng như vòng 1/8, họ sẽ đối đầu tại trận tứ kết vào ngày 11/7, trên sân vận động Arrowhead tại Kansas City. Đây được xem là viễn cảnh được chờ đợi nhất, biến ngày 11/7 trở thành cột mốc lịch sử của bóng đá hiện đại.

Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ. Nếu cả hai đội cùng cán đích ở vị trí nhì bảng, họ sẽ sớm chạm trán nhau ngay tại vòng 1/16 vào ngày 6/7 tại sân vận động AT&T (Dallas).

Trong trường hợp một đội nhất bảng và một đội nhì bảng, hai đội sẽ nằm ở hai nhánh đấu đối lập và chỉ có thể gặp nhau tại trận chung kết trong mơ. Kịch bản hiếm hoi hơn là một đội đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, từ đó có thể tạo nên cuộc đối đầu tại vòng 1/16.

Điều đáng nói là dù đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ, Messi và Ronaldo chưa từng đối đầu nhau tại một kỳ World Cup. Những lần chạm trán giữa họ ở cấp độ quốc tế chỉ dừng lại ở hai trận giao hữu. Năm 2011, Argentina thắng 2-1 (cả Messi và Ronaldo đều ghi bàn). Ba năm sau, Bồ Đào Nha thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Raphael Guerreiro.

Ronaldo và Messi chưa từng đối đầu nhau trong một trận đấu chính thức ở cấp độ quốc tế (Ảnh: Getty).

Trong lịch sử, Argentina và Bồ Đào Nha mới chỉ đối đầu tổng cộng 8 lần, chủ yếu là các trận giao hữu hoặc tại các giải đấu đã không còn tồn tại như Cúp các quốc gia châu Phi 1964 hay Cúp Độc lập Brazil 1972.

Chính vì thế, nếu một cuộc chạm trán tại World Cup 2026 xảy ra, đó không chỉ là cuộc đấu giữa hai đội tuyển, mà còn là chương kết vĩ đại cho cuộc cạnh tranh thế kỷ giữa hai huyền thoại của bóng đá thế giới.