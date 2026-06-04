Kịch bản Cristiano Ronaldo đối đầu Messi tại World Cup 2026
(Dân trí) - Người hâm mộ bóng đá thế giới đang chờ đón kịch bản hoàn hảo khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có cơ hội đối đầu nhau tại World Cup 2026.
Trong suốt hai thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã định nghĩa lại khái niệm về sự vĩ đại của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, một kịch bản hai ngôi sao này đối đầu tại World Cup vẫn luôn là mảnh ghép thiếu vắng. Cơ hội cho cuộc đụng độ lịch sử này diễn ra đang hiện hữu rõ ràng tại Bắc Mỹ.
Kết quả bốc thăm đã đưa Argentina rơi vào bảng J (cùng Algeria, Áo, Jordan), trong khi Bồ Đào Nha góp mặt tại bảng K (cùng Colombia, Uzbekistan, CHDC Congo). Với vị thế hạt giống, cả hai đội đều được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.
Theo phân nhánh, nếu cả hai đội cùng giành ngôi nhất bảng và duy trì phong độ vượt qua vòng 1/16 cũng như vòng 1/8, họ sẽ đối đầu tại trận tứ kết vào ngày 11/7, trên sân vận động Arrowhead tại Kansas City. Đây được xem là viễn cảnh được chờ đợi nhất, biến ngày 11/7 trở thành cột mốc lịch sử của bóng đá hiện đại.
Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ. Nếu cả hai đội cùng cán đích ở vị trí nhì bảng, họ sẽ sớm chạm trán nhau ngay tại vòng 1/16 vào ngày 6/7 tại sân vận động AT&T (Dallas).
Trong trường hợp một đội nhất bảng và một đội nhì bảng, hai đội sẽ nằm ở hai nhánh đấu đối lập và chỉ có thể gặp nhau tại trận chung kết trong mơ. Kịch bản hiếm hoi hơn là một đội đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, từ đó có thể tạo nên cuộc đối đầu tại vòng 1/16.
Điều đáng nói là dù đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ, Messi và Ronaldo chưa từng đối đầu nhau tại một kỳ World Cup. Những lần chạm trán giữa họ ở cấp độ quốc tế chỉ dừng lại ở hai trận giao hữu. Năm 2011, Argentina thắng 2-1 (cả Messi và Ronaldo đều ghi bàn). Ba năm sau, Bồ Đào Nha thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Raphael Guerreiro.
Trong lịch sử, Argentina và Bồ Đào Nha mới chỉ đối đầu tổng cộng 8 lần, chủ yếu là các trận giao hữu hoặc tại các giải đấu đã không còn tồn tại như Cúp các quốc gia châu Phi 1964 hay Cúp Độc lập Brazil 1972.
Chính vì thế, nếu một cuộc chạm trán tại World Cup 2026 xảy ra, đó không chỉ là cuộc đấu giữa hai đội tuyển, mà còn là chương kết vĩ đại cho cuộc cạnh tranh thế kỷ giữa hai huyền thoại của bóng đá thế giới.
Chuyên mục World Cup 2026 của báo Dân trí
Đồng hành cùng với nhịp đập của World Cup 2026, Báo Dân trí ra mắt chuyên mục World Cup 2026 (https://dantri.com.vn/the-thao/world-cup.htm) để cung cấp cho độc giả cả nước những thông tin nóng nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất.
Chuyên mục World Cup 2026 của báo Dân trí sẽ bao gồm các tiểu mục sau
Mục Điểm nhấn: Những nhận định của các chuyên gia hàng đầu của thể thao nước nhà, những bài bình luận giàu tính chuyên môn, đa chiều về các trận đấu sẽ được Dân trí thực hiện đầy đủ trước và sau mỗi trận đấu.
Mục Tin tức: Tường thuật trực tuyến các trận đấu của World Cup 2026, tin thời sự nóng hổi, phân tích những điểm nhấn, dấu ấn, khoảnh khắc đáng nhớ từ vòng bảng đến trận chung kết.
Mục Ngôi sao: Những người hùng của trận đấu, những ngôi sao của các đội tuyển sẽ được giới thiệu đầy đủ đến với bạn đọc.
Mục Bên lề: Ngoài những diễn biến chính bên trong sân cỏ, câu chuyện người hâm mộ sang Mỹ, Mexico, Canada xem World Cup, những góc nhìn bên lề sân cỏ cũng được cung cấp đầy đủ đến với độc giả nhằm tạo ra những sắc màu đa diện về sự kiện thể thao hàng đầu của thế giới.
Mục Video: Đem đến cho độc giả những video mới nhất, sống động nhất diễn biến các trận đấu, những bàn thắng đẹp hay khoảnh khắc đẹp của World Cup 2026 từ bên trong đến ngoài sân cỏ tại Mỹ, Mexico, Canada.