Lịch sử World Cup 2014: Đức lên ngôi, nước mắt Messi, Brazil thảm bại

Nước mắt của Lionel Messi

Sau hai giải đấu 2006 và 2010 mà Argentina bị loại ở tứ kết, Lionel Messi đã có kỳ World Cup 2014 bùng nổ, khi được trao chiếc băng đội trưởng dưới thời HLV Sabella. Argentina dễ dàng toàn thắng vòng bảng với đội hình có nhiều ngôi sao chất lượng như Higuain, Aguero, Lavezzi, Mascherano, Zabaleta, Garay…

Argentina liên tiếp thắng Thụy Sĩ, Bỉ với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng knock-out và vượt qua Hà Lan bằng loạt đá luân lưu định mệnh. Chiếc cúp vàng thế giới chưa khi nào gần Messi và các đồng đội đến vậy, dù đối thủ của họ ở trận chung kết là người Đức.

Messi buồn bã liếc nhìn cúp vàng thế giới, khi Argentina thua Đức 0-1 ở trận chung kết World Cup 2014 (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Joachim Loew cũng có giải đấu thăng hoa khi thắng Bồ Đào Nha tới 4-0 ở vòng bảng. Họ liên tục loại Algeria, Pháp ở các trận knock-out, đặc biệt "Cỗ xe tăng" hạ gục chủ nhà Brazil 7-1 và đây là trận bán kết có tỷ số đậm nhất lịch sử World Cup.

Bước vào trận chung kết, Argentina chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lần lượt Higuain, Palacio, Lavezzi lần lượt bỏ lỡ. Lionel Messi cũng có trận đấu xuất sắc nhưng khi các đồng đội vô duyên, Argentina đã thua Đức 0-1 ở hiệp phụ với bàn thắng vàng của Mario Gotze.

Ánh mắt buồn bã, đầy vẻ cay đắng của Lionel Messi khi hụt mất chức vô địch World Cup 2014, là hình ảnh ám ảnh với cổ động viên Argentina suốt 8 năm qua. Dù ngôi sao sinh năm 1987 thỏa mãn giấc mơ vô địch thế giới bằng danh hiệu tại Qatar năm 2022, nhưng kỳ World Cup 2014 tại Brazil vẫn là ký ức khó quên với El Pulga.

"Cơn mưa" bàn thắng

4 năm trước tại Nam Phi, 16 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng chỉ có tổng cộng 23 bàn thắng được ghi. Nhưng trên đất Brazil, mọi thứ đã thay đổi. Các đội bóng dự World Cup 2014 đều chọn lối chơi cống hiến và 16 trận đầu tiên vòng bảng giải đấu này chứng kiến "cơn mưa gôn" với tổng cộng 49 bàn thắng, gấp đôi World Cup 2010.

Tổng cộng 64 trận đấu ở World Cup 2014 có đến 171 bàn thắng được ghi, bằng với giải đấu năm 1998 tại nước Pháp.

World Cup 2014 chứng kiến nhiều siêu phẩm, điển hình là cú "cất cánh" bay người đánh đầu của Van Persie trận gặp Tây Ban Nha, cú vô lê của Tim Cahill vào lưới Hà Lan, hay cú xoay người 180 độ dứt điểm của James Rodriguez vào lưới Uruguay…

"Đó là những bàn thắng để đời, sánh ngang với các pha làm bàn đi vào lịch sử World Cup như khi Argentina ghi bàn vào lưới Serbia năm 2006 sau 25 đường chuyền, hay cú solo ghi bàn của Maradona vào lưới tuyển Bỉ ở bán kết World Cup 1986", cựu ngôi sao người Anh Gary Lineker bình luận.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại ở vòng bảng khi thua Hà Lan 1-5 (Ảnh: Getty).

Sự chói sáng của các ngôi sao

4 năm trước, World Cup 2010 là giải đấu đáng thất vọng với những ngôi sao. Lionel Messi đá 5 trận ở giải đấu đó, không ghi được bàn nào và là một trong những người bị chỉ trích nhiều nhất trong thảm bại 0-4 của Argentina trước Đức ở tứ kết. Cristiano Ronaldo cũng chỉ ghi được một bàn vào lưới Triều Tiên ở vòng bảng.

4 năm sau, World Cup 2014 đang là giải đấu tôn vinh những ngôi sao lớn. Thậm chí, các siêu sao tỏa sáng rực rỡ đến mức khái niệm "đội bóng một người" được nhắc tới liên tục. Hà Lan bay cao cùng những bước chạy không biết mệt mỏi của Arjen Robben.

Colombia trở thành hiện tượng từ niềm cảm hứng James Rodriguez. Ngay cả Argentina cũng có cả giải đấu phụ thuộc vào Messi. Nếu có một sự nuối tiếc thì nó chỉ dành cho Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng bảng bởi một tập thể thiếu ổn định.

Đội tuyển Đức thắng đậm chủ nhà Brazil đến 7-1 ở bán kết World Cup 2014 (Ảnh: Getty).

Những bất ngờ thú vị

World Cup 2014 cũng là giải đấu của những bất ngờ, đặc biệt từ những đội tuyển bị xếp là "cửa dưới". Đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng, giống số phận của Italy năm 2010. Đáng chú ý, La Furia Roja còn thua Hà Lan 1-5 ở ngay ở trận mở màn vòng bảng.

Ở bảng D, hai đội tuyển châu Âu được coi là mạnh nhất "bảng tử thần" là Italy và Anh bất ngờ bị loại, nhường suất đi tiếp cho hai gương mặt bị đánh giá thấp hơn là Costa Rica và Uruguay. Costa Rica còn suýt chút nữa làm nên điều thần kỳ khi kéo Hà Lan vào được tới loạt luân lưu để phân định thắng thua tại tứ kết.

Colombia với cảm hứng James Rodriguez vào đến tứ kết và chỉ bị loại bởi chủ nhà Brazil. Đội tuyển Brazil cũng tạo ra cú sốc khác khi thua Đức 1-7 ở bán kết và sau đó thua tiếp Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng ba, dù họ là ứng cử viên số một cho chức vô địch trên sân nhà.