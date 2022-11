Qatar bảo vệ an ninh tại World Cup 2022 như thế nào?

Kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar cho biết, quốc gia chủ nhà của World Cup 2022 đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh với một số quốc gia.

Hơn 1,2 triệu lượt khách sẽ có mặt tại Qatar trong khoảng thời gian từ 20/11 đến 18/12, trong thời gian diễn ra World Cup năm nay. Lực lượng an ninh World Cup gồm lực lượng của nước chủ nhà Qatar cùng đối tác từ 13 quốc gia khác đã có một cuộc diễn tập quy mô lớn hồi tháng 10, trên khắp đất nước Qatar.

Qatar yên bình trong mắt du khách quốc tế (Ảnh: Al Jazeera).

Theo Ủy ban an ninh của World Cup 2022, cuộc diễn tập thời điểm đó có sự tham dự của 32.000 nhân viên an ninh của chính phủ và 17.000 nhân viên khác đến từ khu vực tư nhân. Tức là sẽ có chừng đó nhân viên an ninh chủ nhà được huy động cho World Cup kỳ này.

Chưa hết, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đến Qatar, họ chủ yếu làm nhiệm vụ ở các khách sạn và các sân vận động.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cử đến Qatar 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia về bom mìn, cùng 80 chó nghiệp vụ.

Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ khi đó, ông Suleyman Soylu cho biết họ đã giúp Qatar đào tạo 677 nhân viên an ninh, làm việc trong 38 lĩnh vực khác nhau. Dù vậy, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho đến giờ không nêu chi tiết cụ thể các lĩnh vực mà họ đào tạo cho sĩ quan an ninh của Qatar.

Qatar hợp tác với 13 quốc gia khác để đảm bảo an ninh cho World Cup 2022 (Ảnh: Al Jazeera).

Đến tháng 8, Pakistan đồng ý gửi quân đến Qatar để giúp Qatar đảm bảo an ninh trong suốt World Cup. Các nước phương Tây cũng giúp nước chủ nhà World Cup trong việc giữ an toàn cho giải vô địch bóng đá thế giới.

Pháp cử 220 nhân viên an ninh đến quốc gia Vùng Vịnh. Các nhân viên an ninh của Pháp có nhiệm vụ bảo vệ cho các công dân Pháp có mặt ở Qatar, cũng như bảo vệ cho du khách ở những điểm mà các nhân viên này có mặt.

Về phía Vương quốc Anh, họ hỗ trợ cho Qatar về mặt quân sự để chống khủng bố cũng như các mối đe dọa khác, nhằm vào các trận đấu tại World Cup. Vương quốc Anh có thêm sự hỗ trợ về mặt an ninh hàng hải cho Qatar trong khoảng thời gian này.

Qatar cũng có một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ để hợp tác về các vấn đề kỹ thuật suốt giải đấu. "Các thỏa thuận kỹ thuật nhằm xác định và đưa ra các phản ứng giữa đôi bên, cũng như sự đóng góp của lực lượng vũ trang Mỹ trong việc giữ an toàn cho FIFA World Cup 2022" - Bộ Quốc phòng Qatar lên tiếng.

Ngoài ra, các quốc gia Ả rập gồm Jordan và Morocco cũng giúp Qatar về một số mặt, từ kỹ thuật cho đến nhân sự, chia sẻ kinh nghiệm cho nước này về vấn đề an ninh, an toàn.

Hoạt động đảm bảo an ninh tại World Cup 2022 được điều phối bởi một trung tâm chỉ huy. Trung tâm này quan sát các camera từ tất cả các sân vận động ở Qatar, và những tụ điểm công cộng để phản ứng kịp thời khi gặp sự cố.