PSG “bơi trong tiền” sau khi vô địch Champions League

Rạng sáng 31/5, PSG đã xuất sắc giành chiến thắng trước Arsenal sau loạt sút luân lưu. Trước đó, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu. Như vậy, CLB thành Paris đã trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League (tính từ năm 1992), sau Real Madrid.

Không chỉ có vậy, chức vô địch Champions League còn giúp PSG có khoản tiền thưởng khổng lồ. Theo đó, đoàn quân của HLV Luis Enrique nhận được 6,5 triệu euro sau chiến thắng trong trận chung kết Champions League.

Tính tổng cộng, từ đầu giải, PSG nhận được 146 triệu euro (127 triệu bảng) từ UEFA với thành tích vô địch giải đấu. Ngoài ra, nếu giành chiến thắng trước Aston Villa trong trận siêu cúp châu Âu vào tháng 8, đội bóng thành Paris có thể nhận thêm 5 triệu euro.

Đội á quân Arsenal chỉ kiếm ít hơn một chút so với PSG ở mức 143 triệu euro (125 triệu bảng). Đây là khoản tiền kỷ lục mà một CLB Anh nhận được trong lịch sử Champions League.

Khoản tiền thưởng khổng lồ từ UEFA có ý nghĩa rất lớn với PSG trong bối cảnh bản quyền truyền hình ở giải Pháp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính, sau khi giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải trước, PSG chỉ kiếm được 38,5 triệu euro (32,4 triệu bảng), chỉ bằng 1/6 so với số tiền Arsenal nhận được sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Thậm chí, theo vài nguồn tin, số tiền PSG nhận được từ ban tổ chức Ligue 1 ở mùa giải này còn thấp hơn mùa trước.

PSG nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ quỹ đầu tư Qatar Sports Investments (QSI), đơn vị đã rót vốn cho CLB hàng tỷ USD kể từ khi tiếp quản vào năm 2011. Tuy nhiên, tiền thưởng cao hơn giúp PSG tuân thủ các quy định tài chính của UEFA, điều mà CLB đã gặp rắc rối trong quá khứ.

Theo tờ L'Equipe, ban lãnh đạo PSG đã quyết định thưởng nóng 1 triệu euro mỗi người sau chiến thắng bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Đây được cho là đề xuất từ nhóm thủ lĩnh gồm Marquinhos, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi và Vitinha kể từ mùa giải trước.

Tổng cộng, UEFA đã chi 2,428 tỷ euro (2,11 tỷ bảng) để thưởng cho 36 đội bóng tham dự Champions League mùa này. Ngoài ra, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cũng chi 30 triệu euro (26 triệu bảng) để trao cho 7 CLB thất bại ở vòng play-off.