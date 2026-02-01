Phong Phú Hà Nam tiến gần chức vô địch giải U19 nữ Quốc gia

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Nguyễn Thị Minh Ánh nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha dứt điểm rất chuẩn xác. Đà hưng phấn giúp Linh Chi nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 2 phút.

Nỗ lực của Than Khoáng Sản Việt Nam không mang đến nhiều kết quả. Họ chưa tìm được bàn gỡ thì để thua thêm ở phút 66 với pha lập công của Hoài Trang. Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam giành thắng lợi 3-0 và củng cố ngôi đầu bảng với 17 điểm, tiến gần đến chức vô địch.

Ở trận đấu còn lại tại lượt 8 giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026, Hà Nội có bàn mở tỉ số trận đấu trước Thái Nguyên T&T do công của An Hoàng Cúc. Nhưng ở phút 86, Thu Trang đá phạt đền thành công ấn định trận hòa 1-1 cho đội bóng xứ chè.