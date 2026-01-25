Chiến thắng ấn tượng ở vòng 6 giải U19 nữ Quốc gia 2026

Ngay ở phút 15 của trận đấu, TPHCM sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu do công của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh. Pha lập công này giúp đại diện thành phố mang tên Bác duy trì lợi thế dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc.

Phần còn lại của trận đấu, TPHCM chơi tập trung và bảo vệ thành quả với chiến thắng tối thiểu.

Trận đấu muộn cùng ngày ở lượt 6 giải U19 nữ Quốc gia - Cúp Acecool 2026, là cuộc đối đầu giữa U19 nữ Phong Phú Hà Nam và U19 nữ Hà Nội, diễn ra trên sân vận động Hà Nam.