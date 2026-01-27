Sông Lam Nghệ An vô địch giải U19 Quốc gia 2025-26

Trận chung kết mùa giải năm nay là cuộc đọ sức giữa PVF-CAND và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ thi đấu đầy thuyết phục bằng thành tích toàn thắng nhưng đối thủ của họ cũng giành kết quả tương tự. Sau tiếng còi khai cuộc, PVF-CAND với lợi thế sân nhà thi đấu đầy hưng phấn.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn (Ảnh: VFF).

Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn Anh vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của Sông Lam Nghệ An. Hoàng Minh Hợi tiếp tục chơi nổi bật ở tuyến giữa nhưng như thế là chưa đủ để Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng mở tỉ số. Hiệp 1 trôi qua với thế cân bằng được duy trì.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ cùng lối chơi quyết liệt. Toan tính của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt cho thấy sự đúng đắn khi PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn ở mặt trận tấn công.

Bất chấp số cơ hội nguy hiểm được cả hai bên tạo ra, các chân sút vẫn không thể tận dụng và đành chấp nhận tỉ số 0-0 sau 90 phút chính thức. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu của mình.

U19 Sông Lam Nghệ An ăn mừng chức vô địch (Ảnh: VFF).

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng, Sông Lam Nghệ An khiến nhiều người lo lắng khi Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của đội bóng này lại bất ngờ đá hỏng ở lượt đầu tiên. Rất may, Bảo Ngọc xuất sắc cản phá cú sút của Minh Nhật ở lượt thứ hai để giúp Sông Lam Nghệ An không rơi vào thế thua thiệt.

Kịch tính diễn ra ở lượt thứ 3 khi Hoàng Trọng Duy Khang trượt chân và đưa bóng lên trời và Tấn Minh dứt điểm thành công giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước 2-1. Trong các lượt đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An không mắc sai lầm nào và thắng luân lưu với tỉ số 4-3, qua đó giành chức vô địch giải U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025-26.