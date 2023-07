Philippines và những cú sốc ở World Cup nữ: Thúc đẩy tuyển nữ Việt Nam

Về lý thuyết, Philippines không có bất kỳ điều gì so sánh với đội chủ nhà New Zealand. Trong trận ra quân, Philippines từng thua 0-2 trước Thụy Sĩ. Ở trận giao hữu vào năm ngoái, Philippines từng thất bại 1-2 trước New Zealand. Thế nhưng, sự quả cảm của những chiến binh Philippines đã tạo nên cú sốc lớn. Bàn thắng của Sarina Bolden mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển nữ Philippines.