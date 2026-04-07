Bóng đá Campuchia: Giấc mơ World Cup từ nền móng… nhập tịch

Khi bóng đá Campuchia đặt mục tiêu tham dự World Cup

Tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) diễn ra vào tháng 2 vừa qua, Chủ tịch tổ chức này, Đại tướng Sao Sokha đã đặt ra tham vọng rất lớn, đó là giành vé tham dự World Cup. Đó là điều ngay cả trong giấc mơ, nhiều người hâm mộ Campuchia cũng không dám nghĩ tới.

Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu tham dự World Cup vào năm 2042 hoặc 2046 (Ảnh: FFC).

Lộ trình của bóng đá Campuchia chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên từ năm 2018 đến năm 2030, họ đặt mục tiêu lọt vào bán kết giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup, FIFA ASEAN Cup). Tới giai đoạn thứ hai từ năm 2031 đến năm 2035, họ hướng tới tấm vé tham dự Asian Cup. Cuối cùng, trong giai đoạn từ năm 2042 đến năm 2046, bóng đá Campuchia dồn toàn lực để giành vé tham dự World Cup.

Lãnh đạo FFC nhấn mạnh rằng tham vọng của bóng đá Campuchia không mang tính khẩu hiệu. Ông khẳng định thông điệp: “Xây dựng tương lai từng bước một”.

Thực tế, bóng đá Campuchia đã ấp ủ tham vọng này từ lâu. Bằng chứng là việc, họ đã xây dựng sân vận động Morodok Techo với 60.000 chỗ ngồi và có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Đông Nam Á (tổng chi phí xây dựng 160 triệu USD). Sân vận động này được mô tả là “biểu tượng cho tham vọng của bóng đá Campuchia”.

Tất nhiên, để phát triển nền bóng đá, việc xây dựng sân vận động mới chỉ là bước khởi đầu. Để đáp ứng mục tiêu dài hạn tham dự World Cup, bóng đá Campuchia phải giải quyết nhiều vấn đề như đào tạo trẻ, cơ sở hạ tầng tập luyện, thi đấu và tổ chức giải vô địch quốc gia chất lượng và chuyên nghiệp.

Giấc mơ của bóng đá Campuchia cũng là điều mà bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đã đặt mục tiêu từ rất lâu nay. Nên nhớ, những nền bóng đá kể trên đã đi trước đội bóng xứ Chùa vàng rất nhiều năm nhưng cho tới thời điểm này, ba đội tuyển vẫn chỉ dừng lại ở mức tham dự vòng loại thứ 3 và thứ 4 World Cup. Để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu lục, những đội bóng Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách rất xa.

Trong những năm qua, bóng đá Đông Nam Á đã chọn cách “đi tắt” bằng việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài hoặc con lai. Điển hình là trường hợp của Indonesia. Họ sử dụng hàng chục cầu thủ con lai gốc châu Âu (chủ yếu là Hà Lan). Sau quá trình sàng lọc, đội tuyển Indonesia đang có 16 cầu thủ tinh nhuệ nhất, với nhiều người đang thi đấu ở châu Âu.

Morodok Techo là sân vận động hiện đại hàng đầu Đông Nam Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Bóng đá Indonesia lớn nhanh như thổi khi lọt vào tới tận vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Họ là đội bóng Đông Nam Á đi xa nhất ở vòng loại này và tiệm cận tấm vé tham dự giải đấu số một hành tinh. Tuy nhiên, ở World Cup 2030, hầu hết cầu thủ nhập tịch của Indonesia hiện tại đều được xem là luống tuổi.

Trong xu thế ấy, đội tuyển Việt Nam cũng nhập tịch hai cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên. Nhờ đó, “Rồng vàng” đã thống trị tuyệt đối ở AFF Cup 2024 và sẵn sàng chinh chiến ở Asian Cup. Thái Lan cũng triệu tập hàng loạt cầu thủ con lai gốc châu Âu và họ mới giành vé tham dự cúp châu Á.

Malaysia cũng gia nhập cuộc đua nhập tịch nhưng họ đã trả giá đắt vì quá vội vàng. Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá nước này đã chịu sự trừng phạt của FIFA và AFC vì làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, bóng đá Malaysia đang phải làm lại từ đầu.

“Đốt cháy” giai đoạn để vươn mình

Bóng đá Campuchia cũng không chấp nhận thân phận “lót đường” ở Đông Nam Á. Vì vậy, trong vòng một năm trở lại đây, đội bóng xứ Chùa tháp đã nhập tịch thần tốc. Theo một vài nguồn tin, Campuchia sẽ tham dự AFF Cup và FIFA ASEAN Cup năm nay với 9 cầu thủ nhập tịch là Takaki Ose, Yudai Ogawa, Faeez Khan, Nick Taylor, Andreas Nieto, Abdel Coulibaly, Privat Mbarga và Alisher Mirzaev.

Những cầu thủ nhập tịch của bóng đá Campuchia đều chưa có chất lượng cao (Ảnh: AFF).

Hầu hết những cầu thủ nằm trong danh sách này (ngoại trừ Nick Taylor) đều là dạng nhập tịch gốc nước ngoài 100%. Họ đã thi đấu ở Campuchia từ 5 năm trở lại và đủ điều kiện khoác áo đội bóng này.

Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là điều không thể khác với bóng đá Campuchia. Dù chưa tạo nên cú hích thực sự nhưng họ đã dần tiến bộ. Ở AFF Cup 2024 vừa qua, Campuchia đã cầm hòa Malaysia và chỉ chịu thua sát nút Thái Lan với tỷ số 2-3. Gần đây, đội bóng này chỉ chịu thua sát nút trước đội tuyển Việt Nam, Tajikistan và cầm hòa Hong Kong (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Campuchia cũng bắt đầu nâng cấp giải vô địch quốc gia. Những ông chủ đã rót không ít tiền vào hai CLB Phnom Penh Crown và Svay Rieng để thu hút những cầu thủ ngoại chất lượng. Đây cũng chính là hai CLB cung cấp hầu hết cầu thủ nhập tịch gốc ngoại cho bóng đá Campuchia.

Thực tế, hai CLB này cũng ghi dấu ấn nhất định ở đấu trường châu Á. Mùa giải 2023/24, Phnom Penh Crown đã lọt vào bán kết khu vực Đông Nam Á ở cúp C2 châu Á. Hay mùa giải này, đội bóng này cũng vào tứ kết cúp C3 châu Á (thua chính Svay Rieng).

Svay Rieng chính là lá cờ đầu của bóng đá Campuchia ở cúp châu Á. Họ lọt vào chung kết cúp C3 châu Á mùa trước. Sang tới mùa này, họ cũng lọt vào bán kết giải đấu này (gặp Manila Digger). Nhưng tất nhiên, ở giai đoạn sơ khai này, bóng đá xứ Chùa tháp vẫn không tránh được những hạn chế.

Thứ nhất, lực lượng nhập tịch của bóng đá Campuchia không cao. Họ gần như không trụ được ở những giải đấu lớn trước khi “trôi dạt” về giải bóng đá Campuchia. Theo dõi AFF Cup 2024, người hâm mộ có thể thấy chất lượng của những cầu thủ gốc nước ngoài không thực sự cao. Đó là lý do bóng đá Campuchia vẫn chưa thực sự vươn tầm, đủ để vượt qua vòng bảng.

Thứ hai, hệ thống đào tạo trẻ của Campuchia chưa thực sự được đánh giá cao. Cách đây vài năm, FFC đã thuê đội ngũ người Nhật Bản (nổi bật là Keisuke Honda) về để xây dựng hệ thống bóng đá. Tuy nhiên, sau đó, Honda và dàn cộng sự cũng ra đi trong nỗi thất vọng.

Trình độ của bóng đá Campuchia đã thu hẹp với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á nhưng họ vẫn còn chặng đường dài nếu muốn vượt qua đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Để ý thấy, những đội trẻ của Campuchia thường thi đấu rất thất vọng ở các giải đấu cấp độ Đông Nam Á (thua các đội trẻ Việt Nam, Indonesia, Thái Lan với cách biệt lớn). Chỉ có một chút le lói tới từ CLB Phnom Penh Crown. Vào năm 2022, đội U18 của đội bóng này đã vô địch giải Đông Nam Á cấp độ CLB. Tuy nhiên, để phát triển bóng đá trẻ Campuchia cần một hành trình dài, với sự đồng bộ.

Nói cách khác, bóng đá Campuchia vẫn ở tầm khá yếu so với trình độ khu vực Đông Nam Á. Trong những năm qua, họ đã cố gắng thu hẹp cách biệt nhờ vào lực lượng nhập tịch nhưng chưa tạo dấu ấn lớn. Có thể nói, Campuchia mới chỉ đi được một bước rất nhỏ trong tham vọng giành vé tham dự World Cup.