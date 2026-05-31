Ninh Bình có công viên thể thao đa năng quy mô hàng đầu Việt Nam do Sun Group đầu tư

Sun Sports City Ninh Binh là một trong 5 đại công viên nằm trong khuôn viên đô thị Sun Urban City, hứa hẹn không chỉ mang đến một lối sống đẳng cấp và tiện nghi cho người dân địa phương, mà còn tiên phong dẫn dắt mô hình “All-in-One Lifestyle Destination” (tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và thương mại) tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Sun Group vùng miền Bắc phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Sun Group).

Tham dự lễ Khai trương là các đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và phường Hà Nam, đặc biệt có sự góp mặt của cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung cùng cầu thủ Trần Thị Duyên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và các tuyển thủ nữ từ CLB bóng đá nữ Hà Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Mai Đức Chung cho biết: “Tôi đã có nhiều năm gắn bó với nghề thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Hôm nay được chứng kiến lễ khai trương với các điều kiện tập huấn như sân bóng đá, sân pickleball và nhiều môn thể thao khác, tôi cho rằng đây là hệ thống thể dục thể thao hiện đại, sẽ là nơi đào tạo ra các vận động viên đạt thành tích cao trong các môn thể thao của châu Á cũng như thế giới”.

Công viên mở - tổ hợp thể thao đa năng bậc nhất cả nước

Với quy mô 22ha ngay trung tâm đại đô thị Sun Urban City, Sun Sports City Ninh Binh sở hữu hệ thống 58 sân tập, có thể phục vụ đồng thời 7 bộ môn thể thao phổ biến gồm bóng đá, pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và chạy bộ kết hợp điền kinh cơ bản.

Trong đó, nổi bật là cụm 41 sân pickleball có mái che, cho phép việc tập luyện không bị gián đoạn bởi thời tiết, được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại và phân hạng từ V-VIP, VIP đến Premium, Deluxe nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu luyện tập, giao lưu và thi đấu chuyên nghiệp.

Ấn tượng nhất trong cụm sân này là khu V-VIP với thiết kế mái vòm che phủ toàn bộ, khán đài riêng sức chứa hơn 500 người, hệ thống chiếu sáng thi đấu, phòng VIP, khu vực thay đồ và F&B đẳng cấp - đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật hướng tới đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp, bao gồm những sự kiện thuộc hệ thống PPA Tour thế giới trong tương lai.

Sun Sports City Ninh nổi bật với cụm 41 sân pickleball có mái che (Ảnh: Sun Group).

Điểm nhấn của toàn khu là sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi - hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 8 với sân bóng đá 11 người theo chuẩn kích thước FIFA, mặt sân chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế, đường chạy điền kinh 8 làn phục vụ tranh tài tốc độ, cự ly trung bình cùng các môn Olympic cơ bản như nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném tạ. Đây là hạng mục đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai gần.

Công trình mang tính biểu tượng của công viên là mô hình 5 vòng tròn bằng đồng - kết hợp tinh tế giữa hình ảnh vòng tròn Olympic và trống Đọi Tam, linh vật văn hóa đặc trưng của vùng đất Hà Nam.

Sun Sports City Ninh Binh góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng của đại đô thị Sun Urban City (Ảnh: Sun Group).

Với mô hình một công viên mở, bất kỳ ai cũng có thể tự do vào thưởng ngoạn, dạo bộ, thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát trong lành tại Sun Sports City Ninh Binh. Hệ thống đường chạy bộ dài 1.900m uốn lượn quanh công viên, kết hợp ghế nghỉ, đường dạo cảnh quan và các góc thiên nhiên yên tĩnh, tạo nên một “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị với hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng khắp khuôn viên.

Thời gian tới, Sun Sports City Ninh Binh sẽ hoàn thiện thêm bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, không gian thư giãn cho người cao tuổi, hướng tới mô hình sinh thái thể thao - giải trí đa thế hệ.

Đô thị thể thao - giải trí tích hợp liền kề Thủ đô

Sự xuất hiện của Sun Sports City Ninh Binh góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng của đại đô thị Sun Urban City. Từ công viên thể thao, du khách chỉ cần vài phút di chuyển để chạm tới công viên nước Sun World Ha Nam, Quảng trường Thời Đại cùng sân khấu nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam và không gian lễ hội Vuifest lung linh về đêm.

Nhiều hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao hấp dẫn (Ảnh: Sun Group).

Trong khuôn khổ lễ khai trương, Sun Sports City Ninh Binh Opening Festival đã diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao hấp dẫn. Điểm nhấn của sự kiện là giải đấu giao hữu Pickleball quy tụ 29 đôi nam và 19 đôi nam nữ tham gia tranh tài ở các vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Bên cạnh đó, các trận đấu bóng đá, cầu lông phong trào cũng mang đến bầu không khí thi đấu cuồng nhiệt.

Trận showmatch (trận đấu biểu diễn) bóng đá với nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng bóng đá phủi (phong trào) (Ảnh: Sun Group).

Dịp chính thức đi vào vận hành, Công viên Thể thao Ninh Bình dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt cho cộng đồng yêu thể thao. Theo đó, từ ngày 1/6 đến hết 14/6, khách hàng đặt chỗ trước tối thiểu 24 giờ sẽ được hưởng ưu đãi 50% so với giá niêm yết, áp dụng cho tất cả các bộ môn (không áp dụng đối với sân bóng đá 11 người và các sân Pickleball dòng VIP/VVIP).