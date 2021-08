Những vận động viên giành nhiều HCV nhất tại Olympic 2020

Dân trí Huy chương vàng Olympic luôn là niềm khát khao lớn của mọi vận động viên. Với những vận động viên dưới đây, họ là những người thành công nhất tại Olympic 2020 khi sở hữu nhiều tấm huy chương vàng.

1. Caeleb Dressel (5 huy chương vàng)

Caeleb Dressel.

Nam vận động viên người Mỹ không phải người giành nhiều huy chương nhất tại Olympic 2020, nhưng anh là người có nhiều huy chương vàng nhất, với năm tấm huy chương vàng tại các nội dung của môn bơi. Cụ thể, Dressel có ba huy chương vàng cá nhân ở nội dung 50m tự do, 100 tự do, 100 bơi bướm, hai huy chương vàng đồng đội, đều ở nội dung 4x100m (tự do, hỗn hợp).

Dressel cũng thiết lập ba kỷ lục mới ở các nội dung cá nhân, bao gồm hai kỷ lục Olympic và một kỷ lục thế giới. Không chỉ nổi danh với thành tích ở Olympic 2020, Dressel còn gây ấn tượng mạnh với việc tặng huy chương vàng cho đồng đội, người đã tham dự vòng loại nội dung 4x100m để anh được nghỉ ngơi.

2. Emma McKeon (4 huy chương vàng)

Emma McKeon (giữa).

Nếu như bơi lội Mỹ có Caeleb Dressel thì bơi lội Australia có "mỏ vàng" Emma McKeon. Nữ vận động viên 27 tuổi người Australia đổi màu huy chương mạnh mẽ tại Olympic 2020 với tổng cộng bốn huy chương vàng, ba huy chương đồng, qua đó cô trở thành người có nhiều huy chương nhất tại Olympic với bảy tấm huy chương các loại.

Emma McKeon giành huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 50m, 100m tự do, tại các nội dung này cô đều phá kỷ lục Olympic. Cô cũng giành huy chương vàng đồng đội ở nội dung 4x100m tự do, 4x100m hỗn hợp. Ngoài ra Emma McKeon giành huy chương đồng ở các nội dung 100m bướm, 4x200m tự do và 4x100m tự do nam nữ.

Với thành thích 11 huy chương có được tại các kỳ Olympic (năm huy chương vàng), Emma McKeon đang là vận động viên bơi thành công nhất trong lịch sử Australia.

3. Kaylee McKeown (3 huy chương vàng)

Kaylee McKeown.

Kình ngư trẻ 20 tuổi cũng họ McKeown đến từ xứ sở chuột túi mới lần đầu tiên tham dự Olympic (không có quan hệ huyết thống với Emma McKeon). Kaylee McKeown thành công ở nội dung bơi ếch ở cự ly 100m và 200m, ngoài ra cô cũng là thành viên của đội nữ Australia giành huy chương vàng ở 4x100m hỗn hợp, huy chương đồng 4x100m tự do nam nữ.

Kaylee McKeown thiết lập kỷ lục Olympic ở nội dung 200m ếch, hiện tại cô cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này. Ở tuổi 20, độ tuổi vẫn còn là một vận động viên trẻ, Kaylee McKeown đang là vận động viên giàu tiềm năng của Australia, thậm chí cô hoàn toàn có khả năng đe dọa vị thế số một của Emma McKeon.

4. An San (3 huy chương vàng)

An San.

Bất chấp những áp lực từ quê nhà liên quan tới mái tóc cắt ngắn của mình, cung thủ 20 tuổi người Hàn Quốc vẫn thi đấu rất xuất sắc tại Olympic 2020. An San giành cả ba huy chương vàng ở nội dung cung một dây bao gồm huy chương vàng cá nhân, huy chương vàng đồng đội nữ, huy chương vàng đôi nam nữ.

Nữ cung thủ người Hàn Quốc cũng đã thiết lập kỷ lục điểm số cá nhân ở nội dung cung một dây với 680 điểm.

4. Lisa Carrington (3 huy chương vàng)

Lisa Carrington.

Vận động viên đua thuyền người New Zealand nối tiếp chuỗi thành công của cô tại Olympic. Sau khi có hai tấm huy chương vàng ở Olympic 2016, Carrington tiếp tục thành công ở Olympic 2020 với ba tấm huy chương vàng. Các huy chương mà Carrington giành được ở các nội dung Kayak 200m và 500m một người, Kayak 500m hai người.

4. Elaine Thompson-Herah (3 huy chương vàng)

Elaine Thompson-Herah.

Có rất nhiều vận động viên điền kinh thành công ở Olympic 2020, giành hơn một huy chương, nhưng chỉ duy nhất Elaine Thompson-Herah có ba tấm huy chương vàng. Nữ vận động viên người Jamaica giành những tấm huy chương vàng danh giá nhất ở bộ môn điền kinh khi chinh phục được cự ly 100m và 200m, ngoài ra cô cũng là thành viên của đội nữ Jamaica vô địch nội dung 4x100m. Với 10.61 giây, Thompson-Herah đã thiết lập kỷ lục mới tại Olympic trên đường chạy 100m dành cho nữ.

Hạo Minh