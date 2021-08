Những đối thủ cạnh tranh chức vô địch US Open 2021 với Djokovic

Dân trí Novak Djokovic là ứng cử viên số một cho chức vô địch US Open 2021, tuy nhiên tay vợt người Serbia phải đối đầu những đối thủ nặng ký như Daniil Medvedev, Alexander Zverev hay Matteo Berrettini.

US Open 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 30/8 đến 13/9 tại New York (Mỹ). Nhiều tay vợt nổi tiếng như Rafael Nadal, Roger Federer hay đương kim vô địch Thiem sẽ không tham gia do chấn thương.

Matteo Berrettini thua Djokovic ở chung kết Wimbledon 2021.

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic là ứng cử viên số một cho chức vô địch năm nay. Sau thất bại ở Olympic Tokyo, Djokovic không tham gia giải đấu nào để hồi phục thể lực và đặt mục tiêu giành "Calendar Slam".

Sau khi sở hữu Australian Open, Roland Garros và Wimbledon, Djokovic đứng trước cơ hội giành cả 4 Grand Slam trong năm dương lịch lần đầu tiên kể từ năm 1969.

Ngoài ra, tay vợt người Serbia được kỳ vọng sẽ giành Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp và chính thức vượt qua hai huyền thoại Nadal, Federer.

Mặc dù vậy, Djokovic sẽ vấp phải không ít đối thủ lớn trên con đường hướng đến chức vô địch US Open 2021. Theo tờ The Lines, Matteo Berrettini, hạt giống số 6, có thể là "ngựa ô" của giải đấu khi từng lọt tới chung kết Wimbledon 2021 và thua chính Djokovic.

Djokovic dễ dàng thắng đậm Medvedev ở trận chung kết Australian Open 2021.

Nếu chơi ổn định, tay vợt người Italia có thể tạo ra nhiều bất ngờ tại giải đấu và hứa hẹn có thể tạo nên cuộc so tài đáng chờ đợi với Djokovic ở tứ kết, khi cả hai đều không gặp đối thủ quá mạnh ở nhánh đấu trước đó.

Hạt giống số 4 Alexander Zverev cũng được đánh giá cao khi tay vợt người Đức vừa đánh bại Djokovic tại Olympic Tokyo và vẫn giữ được phong độ cao khi vừa vô địch Cincinnati Open 2021.

Theo kết quả phân nhánh, Zverev có thể gặp Djokovic ở bán kết và đó sẽ là thử thách vô cùng lớn của Nole trong hành trình giành Grand Slam thứ 4 trong năm 2021.

Medvedev dù là tay vợt số hai thế giới, nhưng chưa bao giờ thắng được Djokovic tại một giải Grand Slam. Lần gần nhất, Nole thắng tuyệt đối 3-0 trước Medvedev ở trận chung kết để đăng quang tại Australian Open 2021. Năm nay nếu toàn thắng, Medvedev chỉ có thể gặp Djokovic ở trận chung kết.

Stefanos Tsitsipas chỉ thua sát nút Djokovic 2-3 ở trận chung kết Roland Garros 2021.

Đối thủ đáng gờm cuối cùng của Djokovic năm nay là hạt giống số 3 Stefanos Tsitsipas. Tay vợt người Hy Lạp gây sốc khi vào đến chung kết Roland Garros 2021 và khi đối đầu Djokovic, Tsitsipas đã thắng 2 set đầu nhưng thể lực suy giảm khiến anh thua ngược 2-3 đầy cay đắng.

Như vậy trong 4 đối thủ đáng gờm nhất của Djokovic tại US Open 2021, ba người là bại tướng của anh ở các trận chung kết Grand Slam năm nay gồm Medvedev (Australian Open), Tsitsipas (Roland Garros) và Berrettini (Wimbledon). Zverev là người đã loại Djokovic ở bán kết quần vợt đơn nam Olympic Tokyo 2020.

Kết quả có thể xảy ra ở vòng tứ kết US Open 2021.

Thùy Anh