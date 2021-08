Djokovic cùng nhánh với Zverev, có thể gặp Medvedev ở chung kết US Open

Dân trí Ban tổ chức giải US Open 2021 đã tiến hành bốc thăm chia nhánh đấu và tay vợt số một thế giới Novak Djokovic chỉ có thể gặp Daniil Medvedev ở trận chung kết.

Hạt giống số một US Open 2021, Novak Djokovic sẽ có trận ra quân gặp một tay vợt vượt qua vòng loại và nhiều khả năng đối đầu Jan-Lennard Struff (Đức) ở vòng hai.

Alexander Zverev đã đánh bại Djokovic ở bán kết đơn nam môn quần vợt ở Olympic Tokyo 2020.

Tại vòng 3, Djokovic có thể gặp tay vợt từng vào chung kết Kei Nishikori hoặc hạt giống số 27 David Goffin. Ở vòng 4, Djokovic có thể chạm trán Aslan Karatsev, người từng bị anh hạ ở bán kết Australian Open 2021, hoặc hạt giống số 14 Alex de Minaur.

Nếu tiến vào tứ kết, Djokovic có thể gặp hạt giống số 6 Matteo Berrettini, người thua anh ở chung kết Wimbledon 2021, hoặc hạt giống số 10 Hubert Hurkacz người từ Ba Lan. Alexander Zverev, hạt giống số 4, nhiều khả năng là đối thủ của Djokovic ở bán kết.

Cuộc chạm trán Djokovic và Zverev gợi nhớ đến trận bán kết đơn nam môn quần vợt tại Olympic Tokyo 2020. Zverev khiến Djokovic ôm hận sau 3 set tại bán kết và sau đó giành HCV, khiến giấc mơ có được danh hiệu ở sân chơi Olympic của Djokovic tan vỡ.

Ở nhánh còn lại, hạt giống số hai Daniil Medvedev có trận ra quân gặp Richard Gasquet. Ngôi sao người Nga nhiều khả năng gặp cựu vô địch Marin Cilic ở vòng 3, Grigor Dimitrov tại vòng 4, hoặc hạt giống số 8 Casper Ruud ở tứ kết.

Djokovic đã thắng Daniil Medvedev ở trận chung kết để giành Australian Open 2021.

Để có thể lọt vào chung kết, Medvedev cần vượt qua hạt giống số 3 Stefanos Tsitsipas hoặc Andrey Rublev ở bán kết. Trận chung kết được chờ đợi nhất sẽ là màn so tài giữa Djokovic và Medvedev.

US Open 2021 năm nay chắc chắn sẽ có tân vương, khi đương kim vô địch Dominic Thiem rút lui khỏi giải đấu do chấn thương. Hai ngôi sao là Rafael Nadal và Roger Federer không tham gia US Open năm nay vì lý do tương tự.

Djokovic hướng tới danh hiệu vô địch US Open 2021 để trở thành tay vợt nam đầu tiên vô địch cả 4 giải Grand Slam trong cùng một năm dương lịch kể từ năm 1969, sau chiến tích của Rod Laver.

Năm nay, Djokovic đã giành 3 Grand Slam gồm Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt người Serbia sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam cùng hai huyền thoại Rafael Nadal và Roger Federer, những đối thủ lỗi hẹn với US Open.

Những cặp đấu tứ kết có thể xảy ra ở US Open 2021.

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Naomi Osaka có thể gặp cựu số một thế giới Angielique Keber ở vòng 4, Elina Svitolina ở tứ kết, Aryna Sabalenka tại bán kết và Ash Barty tại chung kết. Hai chị em nhà Williams không tham gia giải đấu năm nay.

US Open diễn ra từ 30/8 đến 13/9 tại New York (Mỹ). Nhà vô địch đơn nam, đơn nữ sẽ nhận giải thưởng 2,5 triệu USD.

Thùy Anh