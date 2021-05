Những chiến thắng mang đến hiệu ứng tốt cho HLV Kiatisuk và Lee Nguyễn

Dân trí Hai ngôi sao được quan tâm hàng đầu tại V-League hiện nay là Kiatisuk và Lee Nguyễn đều có chiến thắng ở vòng 2, đều có dấu ấn của may mắn, nhưng sẽ tạo động lực tinh thần cực lớn cho họ.

Lee Nguyễn có màn ra mắt CLB TPHCM trên sân Thống Nhất, và góp công lớn mang về chiến thắng cho đội bóng thành phố.

Không thể phủ nhận thắng lợi của Lee Nguyễn và các đồng đội có dấu ấn của may mắn, khi đối thủ HL Hà Tĩnh bất ngờ phải chơi thiếu người, từ quyết định có phần nặng tay và cứng nhắc của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận Lee Nguyễn đã gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá TPHCM nói riêng, người hâm mộ cả nước nói chung.

Lee Nguyễn có chiến thắng trong ngày đầu ra sân tại V-League

Các pha xử lý của Lee Nguyễn đều rất tinh tế, ít chạm nhưng cực kỳ thông minh. Cầu thủ Việt kiều từng là ngôi sao tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS thường biết cách biến những tình huống phức tạp, trở thành những pha xử lý đơn giản, dựa vào kỹ thuật cá nhân rất tốt của mình. Những pha xử lý mà không phải cầu thủ nào cũng có thể thực hiện.

Ở trận đấu đã qua, Lee Nguyễn chưa có những pha dứt điểm uy lực như thường thấy ở cầu thủ này khi anh lần đầu đến với V-League hơn chục năm trước. Đặc biệt, các tình huống vừa chạy vừa dứt điểm vốn là đặc trưng rất riêng ở Lee Nguyễn cũng chưa được thể hiện.

Tuy nhiên, đừng quên rằng Lee Nguyễn ra sân trước HL Hà Tĩnh khi anh chỉ vừa mới kết thúc cách ly y tế phòng dịch Covid-19 mới 2 ngày trước đó, mới trải qua 2 buổi tập với các đồng đội, tức là thể lực chưa đạt trạng thái sung sức nhất, sự gắn bó với các đồng đội xung quanh cũng chỉ mới ở chừng mực.

Một Lee Nguyễn chưa đạt 100% sự sẵn sàng mà đã nguy hiểm như vậy. Thử hình dung trong ít ngày tới, với thể lực và phong độ tốt hơn, cầu thủ Việt kiều đang khoác áo CLB TPHCM còn nguy hiểm đến mức nào nữa?

Kiatisuk cũng tìm được chiến thắng đầu tiên cùng HA Gia Lai ở mùa giải năm nay (ảnh: Anh Hải)

Nhân vật khác, còn nổi tiếng hơn cả Lee Nguyễn tại V-League là Kiatisuk cũng có chiến thắng đầu tay tại LS V-League 2021, cũng nhờ đối thủ mất người từ sớm, trước khi thắng ngược ở cuối trận.

Nhưng công bằng mà nói, may mắn đến với Kiatisuk và HA Gia Lai là xứng đáng. Xuyên suốt 2 trận đã qua, đội bóng phố núi dưới thời HLV Kiatisuk chơi tấn công rất đa dạng. Áp lực mà họ tạo ra cho đối thủ luôn cực lớn, trước khi buộc đối phương mắc sai lầm, không thể đơn giản nói rằng HA Gia Lai ăn may SL Nghệ An.

Tức là "Zico Thái" đang dần tạo được dấu ấn ở HA Gia Lai, và kỳ vọng về sự lột xác mà vị HLV người Thái Lan đem lại cho đội bóng của bầu Đức là kỳ vọng có cơ sở.

Trong khi đó, ở thái cực ngược lại, đương kim vô địch Viettel và đương kim Á quân CLB Hà Nội tiếp tục gây thất vọng, phải nhận các vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu.

Dĩ nhiên, đường còn dài, các đội này vẫn còn nhiều cơ hội vượt lên trong giai đoạn tiếp theo. Nhưng dù sao khởi đầu không tốt cũng khiến cả Viettel lẫn CLB Hà Nội có nhiều việc phải làm, nhất là đi tìm sự gắn kết giữa những cựu binh và tân binh.

Riêng thất bại của CLB Hà Nội ở vòng 2 cũng chính là dấu ấn mà B.Bình Dương tạo ra ở vòng đấu này, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng. Có vẻ như, đội bóng đất Thủ Dầu đang cố gắng tìm lại thời vàng son của mình, dưới sự dẫn dắt của một trong những HLV nhiều kinh nghiệm nhất bóng đá nội!

