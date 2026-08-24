Nhiều thay đổi mới ở V-League 2026-2027

Chiều 24/8 tại Hà Nội, Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá vô địch quốc gia 2026-2027 đã diễn ra, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LPBank đồng hành cùng giải đấu.

Nhiều thay đổi mới sẽ xuất hiện ở V-League 2026-2027 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF cho biết: “Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn đem đến những trải nghiệm mới, nâng cao công tác chuyên môn. Sự đồng hành của các nhà tài trợ, các câu lạc bộ, đối tác, truyền thông cùng sự cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ hứa hẹn giúp mùa giải có thêm dấu ấn mới, góp phần nâng cao vị thế của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

Ở V-League năm nay, tổng mức tiền thưởng dành cho ba đội đứng đầu vẫn là 9,5 tỷ đồng. Nhà vô địch được trao cúp, huy chương vàng cùng 5 tỷ đồng; đội á quân nhận huy chương bạc và 3 tỷ đồng, trong khi đội đứng thứ ba nhận huy chương đồng cùng 1,5 tỷ đồng.

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ V-League 2026-2027 (Ảnh: Thế Đại).

Một thay đổi đáng chú ý ở mùa này là mỗi đội được đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trong cùng thời điểm trên sân, tăng một suất so với mùa trước.

Với các CLB tham dự các giải đấu cấp châu lục của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), số lượng ngoại binh được đăng ký tăng lên tối đa 7 người, song giới hạn sử dụng trong một trận vẫn là 4 cầu thủ.

Công nghệ VAR tiếp tục xuất hiện xuyên suốt mùa giải với 5 xe vận hành đạt chuẩn FIFA, hỗ trợ tổ trọng tài trong những tình huống cần kiểm tra.

V-League 2026-2027 có bộ nhận diện thương hiệu mới (Ảnh: VPF).

Ở khâu truyền hình, mùa giải 2026-2027 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp FPT Play đảm nhiệm vai trò đối tác truyền hình, đồng hành trong sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Hệ thống đồ họa truyền hình cũng được thiết kế mới, đồng bộ với nhận diện của VPF nhằm tạo hình ảnh thống nhất cho giải đấu.

Mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 sẽ bắt đầu bằng trận Siêu cúp Quốc gia ngày 30/8 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM. V-League 2026-2027 khởi tranh ngày 4/9.2026 và kết thúc ngày 22/5/2027.

Giải hạng nhất diễn ra từ 11/9/2026 đến 16/5/2027, còn Cúp Quốc gia bắt đầu ngày 18/9/2026 và hạ màn ngày 30/5/2027.