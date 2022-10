Nhiều sự thật quan trọng được hé lộ trong vụ bạo loạn ở Indonesia

Cảnh tượng kinh hoàng trong vụ bạo loạn ở Indonesia

Cuộc bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya đã khiến 125 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đây là một trong những bạo loạn trên sân cỏ thảm khốc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Có tới 42 chai rượu được tìm thấy trong sân vận động Kanjuruhan. Điều này cho thấy Ban tổ chức sân đã lơi lỏng trong vấn đề kiểm tra an ninh trước trận đấu (Ảnh: CNN Indonesia).

Trong những ngày qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã phối cùng nhà chức trách điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Trong đó, nhiều thông tin quan trọng đã được PSSI hé lộ.

Theo Chủ tịch Ủy ban kỷ luật của PSSI, Erwin Tobing, có 42 chai rượu được phát hiện sau vụ bạo loạn. Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ bởi Ban tổ chức đã quá lơi lỏng vấn đề kiểm tra an ninh, bất chấp cảnh báo về mức độ khốc liệt của trận derby Đông Java (một trong những trận đấu có tính chất kình địch lớn ở Indonesia). Cần nhấn mạnh thêm rằng những đồ uống có cồn mạnh như rượu bị cấm tuyệt đối mang vào ở mọi sân vận động trên thế giới.

Ông Erwin Tobing cho biết: "Có tới 42 chai rượu được phát hiện sau vụ bạo loạn. Tại sao có quá nhiều rượu được mang vào sân như vậy dù người hâm mộ đã trải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh. Rõ ràng, lực lượng kiểm tra cần phải chịu trách nhiệm".

Chưa dừng lại ở đó, Ban tổ chức sân còn bịt lối thoát của những người hâm mộ khi vẫn đóng kín cửa sân sau trận đấu. Ông Erwin Tobing nói thêm: "Có rất nhiều sai lầm trong công tác tổ chức trận đấu. Ban tổ chức đã không mở cửa. Hành lang ở bên trong cũng không có đèn".

Nhiều cửa ở sân vận động Kanjuruhan bị đóng, khiến cho người hâm mộ đã không thể tháo chạy (Ảnh: CNN Indonesia).

Theo quy định của PSSI, cửa sân vận động cần phải được mở ở thời điểm 10 phút trước khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, những nhân viên an ninh đã sơ suất. Hậu quả, nhiều cổ động viên không thể tháo chạy khỏi sân vận động trong tình huống hoảng loạn. Hàng chục nạn nhân xấu số đã thiệt mạng do bị giẫm đạp và thiếu dưỡng khí (sau khi cảnh sát bắn hơi cay).

Vấn đề này cũng được Trưởng ban trọng tài của PSSI, Achmad Riyadh nêu ra: "Chỉ có một vài cánh cửa được mở, còn lại hầu như đóng".

Một trong những vấn đề tranh cãi trong những ngày qua là việc cảnh sát đã sử dụng hơi cay để ngăn chặn đám đông. Tuy nhiên, điều này trái với những quy định của FIFA. Ông Achmad Riyadh cho rằng cảnh sát không còn cách nào khác.

Ông nói thêm: "Lực lượng cảnh sát biết rằng việc sử dụng hơi cay trái với quy định của FIFA nhưng họ cũng không còn cách nào khác để ngăn chặn đám đông hung hãn. Về vấn đề hơi cay, nhà chức trách sẽ có cuộc điều tra về an ninh. Còn nhiệm vụ của tôi là điều hành trận đấu".

Cảnh sát Indonesia đã sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông. Điều này trái với quy định của FIFA (Ảnh: AFP).

Hôm qua, PSSI đã đưa ra án phạt cấm CLB Arema thi đấu trong tất cả các trận đấu ở sân nhà trong mùa này. Các trận đấu tiếp theo của họ sẽ phải tổ chức cách địa điểm cũ ít nhất 250 km. Chưa dừng ở đó, CLB có trụ sở ở miền Đông Java còn phải nộp phạt 250 triệu Rupiah (gần 400 triệu đồng). PSSI nhấn mạnh, nếu CLB này còn tái phạm, án phạt sẽ gia tăng.

Bên cạnh án phạt dành cho tập thể đội chủ nhà Arema, hai cá nhân là Trưởng ban tổ chức trận đấu của CLB Arema, Abdul Haris và người chịu trách nhiệm về an ninh của đội bóng, Suko Sutrisno sẽ bị cấm hành nghề suốt đời.