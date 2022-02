Người thay thế HLV Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam có gì đặc biệt?

Ngày hôm qua, danh tính của HLV thay thế ông Park Hang Seo dẫn dắt đội U23 Việt Nam đã được tiết lộ. Theo đó, người được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) "chọn mặt gửi vàng" cũng là một người Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun.

HLV Gong Oh Kyun sẽ thay thế HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội U23 Việt Nam.

Trước mắt, HLV Gong Oh Kyun sẽ đóng vai trò trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games vào tháng 5. Sau giải đấu này, HLV Park sẽ thôi dẫn dắt đội U23 Việt Nam và nhường vị trí chính thức cho người đồng hương. Ngay khi đảm nhận công việc, HLV Gong Oh Kyun sẽ cùng U23 Việt Nam chinh chiến ở giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan.

Vậy HLV Gong Oh Kyun là ai và có gì đặc biệt? Liệu ông có thể đảm đương được công việc ở đội U23 Việt Nam hay không?

HLV Gong Oh Kyun sinh năm 1974. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông thi đấu ở vị trí tiền đạo. Ông có thời gian chơi bóng không quá nổi bật khi chỉ khoác áo ba CLB là Daejeon Citizen FC, Gyeongnam FC và Sunshine Coast FC. HLV này chưa từng một lần được triệu tập lên đội tuyển Hàn Quốc.

Sau khi giải nghệ vào năm 2009, HLV Gong Oh Kyun theo nghiệp HLV. Ông có bằng A của AFC về Giáo dục thể chất và được cấp phép làm HLV ở châu Á. Hiện tại, chiến lược gia này đang theo học khóa HLV để lấy bằng chuyên nghiệp (bằng Pro). Ông từng tốt nghiệp trường Đại học Konyang với luận án về vấn đề "Nghiên cứu cải thiện chế độ ăn và tình trạng tiêu thụ thực phẩm chức năng ở cầu thủ bóng đá".

Năm 2015, HLV Gong Oh Kyun bắt đầu sự nghiệp khi làm trợ lý HLV ở đội Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau đó, ông về Hàn Quốc và bắt đầu làm việc cùng các lứa trẻ từ U17 đến U23. Trong đó, ông cùng đội U20 Hàn Quốc giành ngôi á quân thế giới vào năm 2019.

HLV Gong Oh Kyun có kinh nghiệm làm việc với nhiều lứa trẻ ở Hàn Quốc.

Sau khi HLV Shin Tae Yong nhận lời tới làm việc ở Indonesia, HLV Gong Oh Kyun nằm trong đội ngũ trợ lý. Ông làm trợ lý cho HLV Shin Tae Yong trong năm 2020, trước khi trở về làm trợ lý HLV ở CLB Seoul E-Land. Vì từng có thời gian làm việc ở Indonesia nên HLV Gong Oh Kyun có sự am hiểu nhất định về bóng đá Đông Nam Á.

Ngoài ra, một lợi thế của HLV Gong Oh Kyun là phần lớn quãng thời gian trong sự nghiệp, ông đều làm việc ở lứa trẻ tại Hàn Quốc. Do đó, ông có kinh nghiệm trong việc phát triển cầu thủ trẻ. Điều này rất cần thiết cho đội U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, triết lý của HLV Gong Oh Kyun khá tương đồng với HLV Park Hang Seo. Cả hai ông đều ưa thích sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với hàng thủ là nền tảng. Đây là một trong những yếu tố giúp ông được chọn bởi nó tạo nên mối liên kết từ đội trẻ lên đội tuyển quốc gia.

HLV Gong Oh Kyun từng có thời gian làm việc với HLV Shin Tae Yong ở đội tuyển Indonesia. Ông có triết lý huấn luyện khá tương đồng với HLV Park Hang Seo.

HLV Gong Oh Kyun là người được công ty đại diện cho HLV Park Hang Seo giới thiệu tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng hai HLV sẽ có liên kết tốt trong thời gian làm việc ở Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất cho các đội tuyển (từ lứa trẻ lên đội tuyển quốc gia).

Nhiều khả năng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun trong vài ngày tới. Hợp đồng của ông có thể kéo dài trong hai năm.