Người chăn dê cứu mạng 6 VĐV trong "giải chạy tử thần" ở Trung Quốc

Dân trí Một người chăn dê trên núi, địa điểm thi đấu cuộc thi siêu địa hình 100km ở Cam Túc (Trung Quốc) hôm 22/5 đã trở thành ân nhân cứu mạng của 6 VĐV khi tham gia đường đua này.

Cuộc đua siêu địa hình đường trường tại Cam Túc (Trung Quốc) cuối tuần qua trở thành ngày tang thương nhất trong lịch sử các giải chạy và thể thao Trung Quốc khi có đến 21 vận động viên (VĐV) tử nạn do điều kiện thời tiết xấu. Trong số 151 VĐV may mắn thoát nạn, có 6 người được cứu sống không phải nhờ đội cứu hộ mà đến từ một người đặc biệt.

Đội cứu hộ làm việc xuyên đêm 22/5 để tìm kiếm những VĐV gặp nạn tại giải chạy siêu địa hình 100km ở Cam Túc, Trung Quốc.

Sáng 23/5, giới chức Cam Túc và Ban tổ chức cuộc thi chạy 100km ra thông báo đã tìm được 151 người an toàn trong số 172 VĐV dự giải. Tuy nhiên, 21 người đã không qua khỏi, trong đó có một số VĐV chuyên nghiệp như đương kim vô địch Liang Jing, VĐV vô địch marathon quốc gia người khuyết tật Huang Guanjun…

Đa số những người tử nạn nằm trong nhóm VĐV chạy đầu tiên. Họ được tìm thấy trong tình trạng chết cóng do nền nhiệt độ giảm mạnh, trời có mưa đá và gió lớn. Những người may mắn thoát chết đa số là những người quyết định dừng lại sớm và quay về. Trong số những người thoát chết, có 6 VĐV được cứu bởi một người chăn dê địa phương.

Hang đá của người chăn dê đã giúp cứu mạng 6 VĐV tham gia "giải chạy tử thần"

Theo tờ The Beijing News, người chăn dê có tên Zhu Keming đã cứu được 6 VĐV bằng cách đưa họ đến trú tại một hang mà thường ngày anh dùng để làm chỗ trú ngụ. Người đàn ông 49 tuổi này kể rằng khi đang ngủ trong hang thì bị đánh thức bởi những tiếng hét vào khoảng 2 giờ chiều (22/5). Đó là một VĐV đang bị thương ở chân, lê lết khổ sở trong mưa lớn và đang cố hết sức gào hét tìm sự cầu cứu. Zhu đưa nam VĐV này đến chỗ trú của mình và đốt lửa sưởi ấm.

Sau đó, lần lượt là những VĐV khác cũng ở tình trạng rất tệ, đi qua khu vực đó và được Zhu giúp đỡ. "Họ run lên cầm cập, khi được đưa đến gần đống lửa, họ vẫn phải ngồi sát vào nhau để sưởi ấm" - Zhu nói.

Người cuối cùng mà Zhu cứu được là một nam VĐV nằm bất tỉnh cách hang khoảng 10m. "Anh ấy không thể đứng lên được, một mình tôi thì không dìu nổi anh ấy nên đã phải nhờ VĐV khác cùng đưa anh ấy vào hang" - Zhu kể.

Người chăn dê Zhu Keming (ngoài cùng bên phải) đã cứu mạng các VĐV gặp nạn ở giải chạy.

Người may mắn cuối cùng được anh Zhu cứu chính là Zhang Xiaotao, một trong những VĐV chạy ở nhóm đầu, người được xác định là nhân vật duy nhất trong nhóm 6 người dẫn đầu cuộc thi đã thoát chết. Zhang đã chạy quay trở lại chỗ này và may mắn gặp được người chăn dê Zhu Keming.

6 VĐV may mắn này trú ngụ tại hang của anh Zhu đến khoảng 7 giờ tối thì được đội cứu hộ đến và đưa về an toàn. "Trên đường trở về, chúng tôi gặp nhiều người dân đang mang chăn ấm và đồ cứu hộ trợ giúp những VĐV, chúng tôi thực sự xúc động. Nếu không may mắn gặp được anh Zhu thì không biết chúng tôi còn sống không nữa" - một VĐV giấu tên đã viết trên mạng Weibo sau đó.

Anh ấy đã cứu mạng tôi Theo lời kể của Zhang Xiaotao, cuộc thi bắt đầu lúc 9h. Trong khoảng 20 km đầu của cuộc thi, anh cảm thấy thời tiết vẫn còn nằm ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, khi đến phần đoạn đường trèo đồi, các vận động viên bắt đầu phải đối mặt phần thi khó khăn nhất của cuộc đua khi mưa lớn che khuất tầm nhìn của họ. Một VĐV đang được điều trị tại bệnh viên sau khi được lực lượng cứu hộ giải cứu. "Mưa cứ đập vào mặt tôi và mắt tôi bị nhòe đi. Tôi không thể nhìn rõ đường", Zhang Xiaotao nói. Zhang Xiaotao sau đó vẫn tiếp tục chạy thêm vài cây số nữa. Đến lúc này, cơ thể anh trở nên lạnh ngắt do hạ thân nhiệt. Gió to đến nỗi khiến anh trượt và ngã cả chục lần cho đến khi không thể tự đứng dậy và ngất đi. Tay trái và chân anh bị thương. "Đến lúc này, tôi đầu hàng trước mưa gió". Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong hang, quấn quanh người một tấm chăn và ngồi cạnh ngọn lửa. Chính người chăn cừu Zhu Keming đã tìm thấy anh và đưa anh đến nơi an toàn. "Tôi nợ anh ấy cả mạng sống mình", Zhang Xiaotao nói.

Sông Lam